英情报机构负责人表达对数字人民币顾虑

英国政府通信总部(GCHQ)主任杰里米·弗莱明(Jeremy Fleming)近日在接受《金融时报》采访时警告称，中国在北京冬奥会前大力推广的数字人民币有可能成为监视用户和对全球货币交易实施控制的工具。

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据英国《金融时报》12月11日报导，弗莱明表示，虽然数字货币为支付系统的民主化提供了“巨大的机会”，但这种新技术的发展也带来了威胁。他说，“如果错误地实施，它给了一个敌对国家监视交易的能力。”弗莱明补充说，“它让他们有能力......能够对在这些数字货币上进行的活动进行控制。”

弗莱明本周在位于伦敦的英国国家网络安全中心接受了该报的采访，他也是为英国政府即将发布的新的网络战略文件预热。报导称，该文件预计将在本月晚些时候发布，在战争越来越多地进入网络空间的时候，这一战略将作为英国对抗数字威胁的蓝图。弗莱明说，英国政府通信总部是这一领域的“偷猎者和守猎者”，负责保护该国免受攻击，并对对手采取进攻行动。

英国政府通信总部在国内外都设有监听站，与更广为人知的姐妹机构军情五处和军情六处一起从事英国政府的内外情报工作。由于弗莱明所提及的技术在现代社会中的重要性日益“突出”，对该部门的数字专业知识需求很大。

报导指，事实上，自从英国政府通信总部在二战中发挥历史性作用以来，威胁已经发生了重大变化，当时隶属于该部门的破译员在布莱切利园通风的小屋里解密了纳粹德国的密码。

弗莱明称，中国现在是英国面临的“最大的战略问题”，并且正在扩大其间谍活动，寻求对数字基础设施的控制。他称，“中国已经抢占了先机......。公开和秘密地进行了大量投资，这是因为它开始对技术和数字背景下的道路规则的运作方式施加真正的影响。”

弗莱明表示，“我们必须弄清楚我们对所有这些的反应是什么。”不过，他在采访中同样强调了英国对与北京的贸易保持开放，并在气候变化等领域寻求进行合作的重要性。

弗莱明指出，他担心如果其他国家收集大量关于英国公民的数据，例如他们如何工作、购物、社交和旅行；这将被证明是“深度侵入”，并可能导致“主权的侵蚀”。报导提及，英国军情六处负责人理查德·摩尔(Richard Moore)11月30日罕见发表公开演讲并警告称，中俄等“西方的对手”正加大投入、竞相探索人工智能等新兴尖端技术。

摩尔在演讲中称，中国正在出口技术，使其能够在世界各地实施“威权控制网”。他还指控北京将其他国家卷入“数据陷阱”。弗莱明表示，“在即将举行的奥运会的背景下......。中国正在利用一切机会宣传他们的数字货币，他们希望外国游客能像国内游客一样使用它。”

弗莱明希望北京能与国际伙伴协调，商定一个网络货币的监管体系。他说，一些国家和组织已经表现出“真正渴望”就这一问题进行更好的对话。但弗莱明指出，“还没有看到来自中国的这种推动力”。

报导称，这种轻描淡写是这位54岁的英国政府通信总部主任的典型特征，弗莱明被认为是英国三位情报机构负责人中“最谨慎和最怕媒体的”。他28年的情报生涯几乎是偶然开始的，当时他在伦敦金融城里做了短暂的会计后，申请了英国国防部的一份工作。

去年，英国政府宣布建立一支国家网络部队，由英国政府通信总部和国防部共同领导，通过阻断恐怖分子的电话信号、破坏服务器和入侵敌人的武器系统来打击网上的对手。据弗莱明称，该部队设在兰开夏郡的一个村庄，将是“我们网络力量的一个真正重要的部分......它是国家竞争的方式。”

尽管英国已经公开指责俄罗斯和中国等国家的黑客行动，弗莱明拒绝评论英国如何在网络领域作战。他称，“我们必须在行动和对话之间留出一点空间。这些能力受到了深刻的审查，它们受到了适当的监督。”

报导称，唯一已知的英国进攻性网络行动的例子是针对恐怖组织“伊斯兰国”进行的。该行动包括通过破坏物理IT基础设施来压制该组织的宣传，并通过使无人机失效来限制其在战场上的力量。不断上升的威胁使他的机构有了更广泛的职权范围。

弗莱明说，英国政府通信总部的角色变化非常快。”他承认演变的速度是“我们历史上最快的...”。弗莱明解释说，“最终，你在英国政府通信总部有数以千计的技术专家，他们的专业知识可以被用于解决更广泛的问题（而不是间谍活动）。”

据该报先前报导，英国政府通信总部已经率先与亚马逊的云计算部门AWS签订了一份新合同，为英国的情报机构托管机密数据。虽然弗莱明不愿对该交易发表评论，但他似乎对未来与科技公司的合作和伙伴关系持开放态度。

弗莱明说，“对于英国情报部门来说，将自己与世界上一些最好的、最具创新性的技术隔绝开来，这不是一个可持续的模式，因为这些技术中包含着安全问题。”他称，“技术世界是一个全球性的世界，我们必须在这个空间里发挥作用。”