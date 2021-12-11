阻止非法资金流入，财长耶伦称不让美国成为黑钱避风港

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实有无数的非法资金最终都进入美国金融体系中。

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耶伦在10日的“世界民主峰会”演讲指出：一般认为，瑞士或开曼群岛长期以来是各国监管机关查缉藏匿现金的重点所在。但现在有个说法，藏匿不法利得和洗钱的最佳处所，事实上是在美国。耶伦表示：大家都说贪腐或非法活动所得只送到那些“有着松散和秘密金融法历史的国家”，事实上这些钱可能改而“经过或落脚在我们的市场中。”耶伦强调，拜登政府提出反贪腐策略，包括拟定规则揭露空壳公司负责人与房地产所有人。

耶伦说：“美国有太多的金融黑暗处，为腐败提供掩护，我们必须聚焦在他们身上。”她提到，美国有些州允许设立空壳公司，且不必公布谁是真正的公司负责人。

耶伦说：“如果允许富人违反我们的法律而不受惩罚，美国就不能成为海外自由和公平政府的可信代言人。”

美财政部近日根据国会去年通过的《企业透明法》提出施行细则，要针对这些大部分企业“受益”的负责人建立数据库，这些信息可供执法部门和税捐稽查人员使用。

类似法规将适用于房地产交易，耶伦说：“因为许多贪污者可将钱藏在迈阿密或纽约中央公园的摩天大楼中”。

耶伦说，美国财政部正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动，同时加强对美国国内逃税者的执法力度。耶伦表示，美国财政部必须在全球和本土的反腐败中扮演重要角色。

她说：“我们还设立了一个反贪污基金，以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏钱的线索的人。这项工作，即把盗窃者赶出美国市场并在国外追捕他们的工作，是我们与国务院、司法部和美国国际开发署的合作伙伴一起开展的。”