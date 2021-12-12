美国有史以来级别风暴龙卷风已致94人死亡，破坏性天气正成为 “新常态”

截至12月12日星期天，席卷美国多个州的系列龙卷风已造成至少94人死亡，城镇一片狼藉，救援人员仍在拼命寻找幸存者。同一天，美国危机管理机构负责人警告称，美国正面临破坏性天气事件成为“新常态”的趋势。她通过多家美国媒体表示， “这将成为我们的新常态”， “我们从气候变化中看到的影响，是我们这一代人的危机”。

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肯塔基州一家倒塌的工厂下，仍有数十人失踪。法新社表示，伊利诺伊州南部城市爱德华兹维尔的亚马逊仓库当中，也有约100名连夜处理圣诞节订单的工人被困。亚马逊首席执行官杰夫-贝索斯表示，他对死亡事件“感到心碎”。该地消防队长詹姆斯怀特福德称：“已经确定45名人员安全撤离，但有6人死亡”。但由于行动已“从救援转向只专注于复苏”，外界更加担心死亡人数是否会上升。

在重灾区肯塔基州，救援人员通宵夜战进行抢救。然而州长安迪·贝希尔周日的声明却十分阴郁：暴风席卷之际，有一家蜡烛工厂当中的110名员工正在上班，其中大约40人已经获救，但“不确定我们是否会看到新一批人员得以逃出生天”。贝希尔表示：“我为此祈祷，但如果发现更多还活着的人，“那是一个不可思议的奇迹”。 美国联邦紧急事务管理局局长迪安·克里斯威尔于周日抵达肯塔基州。美国总统拜登也通过电视表示对受影响州的支持。他评论称：“这是一场悲剧”，“我们仍然不知道有多少人已经丧生，不知道损失程度到底有多大”。

肯塔基州西部的梅菲尔德镇在官方描述里被形容为“夷为平地”，并“出现了世界末日”：城市街区被夷平；历史悠久的房屋和建筑物也被摧毁；被剥去树枝的树干散落各处；汽车在田间翻车。市长凯西·奥南表示，希望在寻找幸存者时“出现奇迹”。

拜登指出，本次系列龙卷风当中的一支行进了超过320公里，这批风暴是美国历史上“最大的风暴爆发之一”。肯塔基州州长贝希尔也指出，320公里，是截至目前记录到的龙卷风行进最大距离之一。美联社指出，与本次龙卷风行进距离相当的，是1925年的密苏里州一场行进了352公里的龙卷风，当时它夺走了695人的性命。法新社报道称，本次风暴组合产生了约30支龙卷风，伊利诺伊州，田纳西州，密苏里州，阿肯色州等均记录到有人员死亡。

同一天，美国危机管理机构负责人警告称，美国正面临破坏性天气事件成为“新常态”的趋势。她通过多家美国媒体表示， “这将成为我们的新常态”， “我们从气候变化中看到的影响，是我们这一代人的危机”。她特别强调了本季这些龙卷风的“异常”和“历史性”维度，因为通常美国在12月份不会受到此类事件的影响。 “我们看到更猛烈的风暴，更极端的天气，无论是飓风、龙卷风还是森林火灾”。

然而，一些专家呼吁谨慎，因为龙卷风仍然是一种相对无法解释的现象。气候学家豪斯法泽在推特上写道：“不幸的是，龙卷风是极端事件之一，我们很难将特定事件，甚至长期趋势归因于气候变化”。然而，“没有证据并不是说不存在证据，相对的预防措施，是合理的”。加州大学洛杉矶分校气候研究员丹尼尔斯温也在推文中解释说，气候变化对某些天气现象，如龙卷风的影响“目前还不是很确定”，“但有大量研究（......）表明全球变暖可能正在增加世界许多地区的风险”。美国总统拜登也表示，“当气候变暖时，一切都会变得更加激烈”，但他没有在气候变化与导致90人死亡的灾难之间建立直接的因果关系。