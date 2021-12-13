联合国气候提案遭一票否决，五常一票否决权再受谴责

摄于2018年9月27日的纽约。联合国安理会常任理事国的会议，左起：安东尼奥·古特雷斯、蓬佩奥、乔纳森·科恩，杰里米·亨特；左排最后一位是凯伦·皮尔斯；右起：王毅、勒德里昂、弗朗索瓦·德拉特雷、拉夫罗夫、内本齐亚。

俄罗斯12月13日周一在联合国安理会动用否决权否决了尼日尔和爱尔兰提出的一项决议草案：该决议草案欲建立全球变暖与全球安全之间普遍适用的关联。

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这一有关全球变暖与全球安全之间的普遍适用关联草案是联合国大会193个成员国中的113国共同发起的，得到了安理会15个成员国中12国的支持，这些国家呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯“将与气候相关的安全风险作为总体预防联合国冲突的核心要素”。该草案还要求联合国秘书长提交一份报告，希望这份报告能解释安理会所发出的文件对气候变化造成负面影响的程度，并对预防或处理这些风险做出回应。

安东尼奥·古特雷斯本人曾判断，“尽管气候变化不是万恶之源，但它会产生叠加效应，是不稳定、冲突和恐怖主义的加剧因素”。法国也认为，全球变暖与安全之间存在“明确联系”，而对水资源、粮食的争抢或气候不安全，则会造成“武装团体的蓬勃发展”。

对此，印度认为全球变暖主要与经济发展问题有关，因此投下反对票，但印度没有一票否决权。中国弃权，俄罗斯则动用了自己的一票否决权。

美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德表示，俄罗斯的否决“没有道理”，因为“气候危机是一场安全危机”。

爱尔兰和尼日尔方面在安理会投票结果出炉后深表失望，强烈谴责安全理事会存在这种一票否决权。自二战以来，一票否决权一直是安理会仅有的五个常任理事国，即美国、俄罗斯、中国、法国和英国的特权。爱尔兰和尼日尔大使认为，这项权力“是不合时宜的”，“如果安理会不去适应气候变化等新挑战，“将永远无法履行其对国际和平与安全的使命”。

日前，尼日尔总统巴祖姆亲自前来联合国，请求投票通过这一提案，但结果并没有如他所愿：俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内本齐亚拒绝安理会在这个问题上进行任何不按照程序的跨部门行动，并在周一重申，该决议是“不可接受的”。内本齐亚表示，“对俄罗斯来说，恐怖主义与气候变化之间的直接联系远非显而易见”，而且“这一提案将和诸多已经存在的气候论坛形成混乱的重叠”。俄方强调，俄罗斯对事态进展的方向与走势没有异议，但“必须单独审查每个国家和每个地区的情况”，“如果开启普遍适用措施的自动化，将会是对联合国安理会解决冲突的一种刻意回避”。