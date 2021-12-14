奥秘克戎正以前所未有的速度传播，世卫呼吁富国勿囤疫苗损害穷国

面对以前所未有的速度传播的新冠病毒变种奥秘克戎，世卫组织呼吁各国使用所有可用的抗新冠病毒方式，以防止卫生系统迅速被压至不堪重负。

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世卫组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示，“现在有77个国家报告了奥秘克戎的病例，但现实情况是奥秘克戎很可能已经在大多数国家出现了，只不过尚未被发现。奥秘克戎的传播速度，是以往任何变种都无法比拟的”。他强调，“世卫组织担心，民众会误认为奥秘克戎是温和的。但即使奥秘克戎引起的症状不那么严重，它所导致的感染病例数量也可能再次使毫无准备的各国卫生系统不堪重负”。

世卫组织的预测模型显示，12月中旬，奥秘克戎变种可能会成为一些欧洲国家的新冠主要变种，届时由德尔塔变种引起的第5波疫情应该还未消散。根据周二公布的在南非进行的一项研究报告，来自辉瑞公司的两剂新冠疫苗通常对奥秘克戎变种的效果较差，但仍可以保护70%的感染者免受严重症状的侵害。

世卫组织周二警告国际社会，仅靠疫苗不会让任何国家摆脱这场危机，并呼吁使用所有现有的抗新冠病毒手段，例如口罩、室内定期通风，保持人与人的距离，来抗击疫情。谭德塞还指出，“尽管我们尚缺乏关于疫苗加强针有效性的证据，但奥秘克戎变种的出现，已经促使一些国家向其整个成年人群体施打疫苗加强针了”，“这可能导致富裕国家囤积疫苗，对贫穷国家的疫苗接种工作造成破坏”。谭德塞解释道，“世卫组织不反对加强针，反对的是疫苗不公平”，“这是一个优先顺序的问题。(...) 给重病或死亡风险低的群体提供加强剂量，只会危及那些仍在等待第一剂疫苗的高危人群的生命”。他指出，现在仍有41个国家的免疫人口尚不足10%，98个国家尚未达到40%。世卫组织希望到年底，每个国家都能有40%的人口接种疫苗，到2022年年中，达到70%。谭德塞表示，“如果我们结束不平等，我们就会结束新冠大流行”。