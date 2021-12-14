非洲新冠异动：感染病例数暴增83%

世界卫生组织周二表示，非洲如今面临着今年最糟糕的新冠加速传播，上周感染新冠的病例增加了83%。尽管如此，死亡病例数仍保持低位。

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世卫组织在一份声明中指出，新冠病例数量在非洲的增加与德尔塔和奥密克戎变种有关。目前，非洲大陆新感染的人数平均每5天翻一番，这是迄今为止新冠在非洲大陆出现的最快传播速度。路透社引述卫生专家的评价，称非洲的低疫苗接种率助长了奥密克戎等变种的传播。由于缺乏资金、人员和设备的匮乏，非洲大陆在获取疫苗方面仍面临困难。

世卫组织表示，目前只有20个非洲国家已成功为其至少10%的人口接种了疫苗。根据路透社收集的数据，刚果民主共和国和乍得等一些国家的居民接种疫苗的比例不到1%。世卫组织非洲区域主任表示，“我们仍然乐观，但持谨慎态度，相信我们经历的这波浪潮过后，死亡和重症病例的数量仍将保持在较低水平，但非洲疫苗接种的缓慢，意味着死亡人数将远高于应有的水平”。

世卫组织数据显示，上周，非洲大陆记录到了超过196000例的新增病例，而前一周约为107000例；死亡人数下降了19%，平均每周记录到1000人死亡。