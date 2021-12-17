欧洲警告拯救伊核协议谈判之路“即将穷尽”，监控摄像头数据神秘缺失

伊朗核谈判各方代表们在12月17日星期五散场。报告称本次谈判取得了一些进展，但欧洲坚持强调，“尽早再次碰头，是当务之急”。

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法国、德国和英国的高级外交官表示，“过去的24小时内，维也纳的谈判取得了一些技术层面挽救2015年协议的进展，但“剩余的空间已经很少了”。第七次谈判持续了数天，“艰苦而激烈”。各方没有定下新的谈判日期，但希望能在新年之前再次见面。

法国，德国和英国方面表示，伊朗代表团团长阿里·巴格里希望返回德黑兰，法德英还对会谈出现的“令人失望而原因不明的中断”表示遗憾。阿里·巴格里对新制定的谈判框架致敬，认为新的框架“整合纳入了伊朗的观点”，这涉及解除美国制裁和核计划两个方面。法德英强调，所有其他合作伙伴都“准备继续讨论”，并呼吁伊朗方面“迅速恢复讨论”，加快讨论的步伐。欧盟协调员恩里克·莫拉表示，“摆在我们面前的不是几个月，而是几周的时间”，但“下一次正式会谈的日期还不能确定”。

今年春季的伊朗核协议拯救谈判被6月份伊朗大选所打断，各方外交官们的之后一次碰面，已是在11月的维也纳。维也纳会谈的关键是让目前间接参与谈判的美国，重新加入协议。法新社引述法德英方内部人士的消息，称，“最开始的时候是艰难的，但最终我们就讨论的起点和基础达成了一致”；“的确在刚过去的24小时内出现了基础层面的进展，但这种进展只把我们带回了今年6月曾经谈判的点上”。法德英方面一名消息人士曾抱怨称，德黑兰方的诉求“是极端的”。三方称，“现如今，谈判进行到了核心部分”，但“我们已经迅速逼近了这场谈判的尽头”。

法新社回顾称，为了对惩罚性措施进行回击，伊朗在否认意欲拥核的同时，正在逐渐越过核协议限定出来的边界。近几个月来，负责监督伊朗核活动是否属于和平性质的国际原子能机构检查伊朗相关设施的途径已经大大减少。伊朗表示，德黑兰附近监控卡拉季核电站的摄像头在6月23日受损，并称摄像头损毁于“来自以色列的破坏行动”。国际原子能机构本周通过了一项安排，准备更换卡拉季核电站的监控摄像头。国际原子能机构总干事拉斐尔-格罗西周五表示，这些摄像头当中当中的一只缺少数据，“希望伊朗方面能给出解释，因为数据消失，这很奇怪”。伊朗认为，卡拉季的破坏行动之所以能够实现，是因为监控摄像头获取的信息被黑客盗取。国际原子能机构总干事拉斐尔-格罗西认为“这一假说十分荒诞”，因为“这些摄像头一经安装， 内容信息无法被转运”。他解释说，“目前还没有就数据消失的原因和伊朗方面达成一致”，“但我们很了解这款设备”，“国际原子能机构的专家们将进行研究，把这一谜团拼凑还原出来”。