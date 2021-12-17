美国接受谈判俄罗斯提出的东欧中亚限制北约扩张的法律提案

俄罗斯本周五发布了两则旨在限制美国和北约在其邻国影响力的提案，美国表示已准备好就该提案进行磋商。

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面对美国，北约和乌克兰对其发动侵略可能性的指控，俄罗斯提出了设立法律文本，保障其东部与北约成员国临近处安全的诉求。相关文件在12月17日星期五发布，结合俄罗斯总统普京12月初通过视频会议对美国总统拜登提出的要求，俄方诉求的重点内中包括：禁止北约的任何扩张行为；禁止美国在非北约成员国的前苏联国家建立美国军事基地；禁止美国以任何军事活动为目的，使用前苏联成员国境内的基建设施，或与这些国家发展双边军事合作；要求北约承诺，永不扩大成员国清单，永不在乌克兰等欧洲东部国家，南部高加索国家，中亚国家的领土上开展任何军事活动等。

对俄罗斯来说，乌克兰和格鲁吉亚等加入北约是一条红线。针对俄罗斯这些提议，一位要求保持匿名的美国高级官员对法新社俄罗斯站记者表示，“俄方知道某些内容是不可接受的”，但美国“已准备好讨论”这些文件。但“如果侵略乌克兰的事件再次发生，将产生巨大的后果，而且代价将非常昂贵”。白宫发言人普萨基也在周五声明，“所有国家都有权决定本国的未来，决定本国的外交政策，不受外部的影响”。美方还指出，美国将借谈判提出对俄罗斯行动的一些疑虑和质疑。

法新社指出，本次俄方公开发布要求安全保障的法律提案，是很不寻常的。对此，俄罗斯外交部副部长谢尔盖-里亚布科夫在媒体介绍这些文本时解释称：“对俄罗斯的安全保证必须写在纸上，并具有法律效力”。他还提议“从12月18日星期六”开始谈判，希望在日内瓦举行。俄方的文本共两份，一份包含9个条款，另一份包含8个条款，每一份都有4页纸。根据里亚布科夫的说法，必须在“完全缺乏互信”的背景下重新建立俄罗斯与西方的合作，这将会是“从空白页重新开始俄罗斯与西方的关系”。

要求匿名的美国高级官员对法新社表示，美方“正在考虑下周出台一份更加详细的建议，内容将涉及与俄罗斯的谈判要以何种形式来进行，以便让所有相关国家都参与进来”。