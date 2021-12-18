塔利班重新恢复颁发护照，呼吁海外阿富汗人回国

法新社喀布尔12月18日星期六消息，塔利班宣布，从本周日起，恢复在喀布尔为民众发放护照。这不仅是对塔利班善意的测试，也是一次对阿富汗民意的试水，将为许多想逃离经济危机的阿富汗人提供尽快离的希望。与此同时，塔利班政权也呼吁全球的阿富汗人能返国，加入重建阿富汗的队伍。

广告 继续浏览后续

阿富汗护照服务负责人阿拉姆·古尔·哈卡尼周六表示：“12月18日起，将在三个地区开始发放护照，这当中包括喀布尔”。护照中心自塔利班于8月中旬掌权以来一直处于关闭状态，该服务曾经在10月短暂重新开放过，但大量的申请导致技术问题的出现，塔利班政府不得不在几天后叫停该服务。阿拉姆·古尔·哈卡尼表示，现如今“所有技术问题都解决了，生物识别设备也得到了修复”。他补充说，护照将首先发给那些已经提交了申请的人，而新的申请将从明年1月10日起受理。

法新社分析认为，恢复发放护照，是对塔利班善意的一场考验：塔利班向国际社会做出承诺，让持有有效签证并希望离开的同胞离开。联合国表示，阿富汗正面临“世界上最严重的人道主义灾难之一”，预计这种灾难会随着冬季的到来而恶化。联合国世界粮食计划署警告，“饥荒的雪崩”即将到来。塔利班政权呼吁解冻资金，以振兴经济并对抗饥荒。

周六，塔利班政府副外长谢尔·穆罕默德·阿巴斯·斯塔内克扎伊再次呼吁联合国向美国“施压”，要求美国对其遭冻结的95亿美元阿富汗央行储备进行解冻。他还在喀布尔举行的“国际移民日”仪式上，呼吁居住在国外的阿富汗人返国，称“现在战争已经结束”，“邀请并鼓励所有人回到阿富汗，甚至包括我们的政治对手”。一同出席活动的阿富汗难民部负责人哈利勒·哈卡尼则认为，国际人道主义组织应帮助难民返回。他解释道：“难民营中的阿富汗难民处境非常糟糕，他们必须回到阿富汗并在这里工作”。