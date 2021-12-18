巴基斯坦牵头召开伊斯兰合作组织大会，中美俄欧等参会共商援助阿富汗

美联社12月18日星期六报道称，巴基斯坦正在召集包括穆斯林国家在内的国际社会各方向阿富汗提供援助，以避免阿富汗民众陷入经济和人道主义的双重灾难，同时呼吁塔利班政府软化其在海外的形象。

广告 继续浏览后续

巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希表示，伊斯兰合作组织的部分成员国派遣各自的外交部长周六抵达了伊斯兰堡，将在第二天，即12月19日星期天举行会议，探讨如何在阿富汗艰难的政治现状当中，寻找援助阿富汗的方法。库雷希说，包括美国、俄罗斯、中国和欧盟在内的各方也将派各自的阿富汗问题特别代表，参加这为期一天的峰会。塔利班政权任命的阿富汗外长阿米尔汗穆塔奇也将出席会议。

阿富汗政府和西方支持的阿富汗政府军在今年8月中旬崩溃，塔利班接管政权，入驻喀布尔，此后受到了国际社会的制裁。巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希强调，本次伊斯兰合作组织的大会，并不构成对塔利班政权的官方承认。他表示，本次传达的信息是：“请不要放弃阿富汗，请参与。这是为了阿富汗人民，而不是在为某个特定群体发声”。

塔利班接管之后，阿富汗正面临迫在眉睫的经济崩溃和人道主义灾难。阿富汗价值数十亿美元的海外资产主要在美国，已被冻结，对阿富汗的国际资金也已停发。不过，一位要求保持匿名的高级人道主义官员对美联社表示，塔利班治下的安全状况有所改善，援助组织已经能够前往阿富汗的大部分地区，包括战争期间多年来禁止进入的地区。

联合国多家机构已就阿富汗及其3800万人面临的人道主义危机发出警告。医院严重短缺药品，多达95%的家庭面临食物短缺，贫困水平飙升至90%，货币阿富汗尼正呈现出自由落体般的暴跌。

巴基斯坦外交部长库雷希周五表示，他正在与包括美国国务卿布林肯等在内的多国外交高层沟通，警告这些国家，阿富汗的全面崩溃将损害打击恐怖主义的努力，并引发阿富汗人的大规模外逃；另外逃离阿富汗的难民将成为经济移民，也就是说，他们不想留在巴基斯坦和伊朗等阿富汗的邻国，而是会尝试前往欧洲和北美。库雷希还警告，如果阿富汗人得不到帮助，基地组织和该区域的恐怖组织伊斯兰国附属组织等，将在混乱中重新集结，并蓬勃发展。库雷希表示，希望伊斯兰合作组织的峰会成为世界穆斯林国家向塔利班施压的机会，要求其允许年轻女孩上学并让女性重返社会活动。

总部位于华盛顿的威尔逊中心亚洲项目副主任迈克尔·库格曼表示，伊斯兰合作组织成员国其实可以做得更多，建议其通过宗教学者开展工作，直接与塔利班互动。