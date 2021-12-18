美军将开除两万名拒绝接种新冠疫苗的现役军人

美军各军种开始开除那些拒绝接种疫苗的官兵，有数量多达2万名现役军人因拒绝接种疫苗将被开除。

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美联社和《纽约时报》报道说：陆军目前已惩戒超过2700名军人，并将从明年1月开始启动开除的流程；空军在早些时候宣布开除27名拒绝疫苗令的士兵；海军陆战队迄今已开除了103名拒绝接种疫苗的官兵；海军则拟定新的惩戒程序，并开除了一名寻求豁免拒绝接受检测的水兵。

陆军领导人数个月来一直警告，如果官兵不遵守疫苗令，那么这些人将面临各种后果。陆军要求所有官兵在12月15日前接种新冠疫苗。陆军方面说，共有46万8459或者98%的现役军人至少打了第一针疫苗，但是超过3800名军人断然拒绝接种，这些人可能从下月开始被开除。海军方面，共有34万2974人接种了疫苗，大约有1.7%的水兵依然抗拒接种，拒绝执行疫苗令的水兵将很快受到惩处。

根据美军各军种提供的数据，虽然至少有3万名军人尚未接种疫苗，但是其中数千人提出的临时、永久或行政豁免的请求已获批准，在其余2万名左右军人当中，有数千人正在设法通过各自的豁免程序，或者已断然拒绝接种疫苗，这个数字大约占到130万现役军人的1.5%。五角大楼发言人柯比（John Kirby）表示，国防部长奥斯汀的关注点是让尽可能多的官兵接种，他说：“接种疫苗是保护他们自身和他们所在部队的最好办法。”

陆军官员说，在那些没有接种疫苗军人当中，某些人获得了医学或行政上的豁免，或者提出豁免要求正等待批准。拒绝疫苗令的陆军军人在现役军人中占比不足1%。虽然数千名军人请求宗教豁免，但是没有一位获得批准。