美国安顾问：普京尚未决定入侵乌克兰，已准备好与俄罗斯对话

美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）12月17日在智库外交关系委员会活动中介绍了拜登政府上台一年来的外交政策情况。他在分享了过去一年中面临的挑战后说，“我相信美国的战略地位比我们上任那天要好。”沙利文在活动中提及了中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜所带来的挑战。他还就美国从阿富汗撤军，与国际盟友和伙伴的合作，以及气候变化等问题发表了看法。

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就俄乌边境的紧张局势，沙利文表示，俄罗斯总统普京尚未作出入侵乌克兰的决定。他并说，美国准备与俄方商讨俄罗斯提出的安全要求，同时也将提出己方关注的议题。俄罗斯外交部在周五稍早时公布了与美国和北约的安全协议草案。

俄方在草案中要求美方承诺，北约不会进一步东扩、不吸收原苏联加盟共和国加入北约。俄方还要求北约将其驻军退回1997年东扩前的防线以内。1997年以后加入北约的主要是中东欧和波罗的海国家。俄方15日已将这份草案交给美国和北约。俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫17日说，俄方准备立即与美方启动谈判，可以“明天”就开始，而且提议在瑞士日内瓦谈。

对此，沙利文当天表态称，“俄罗斯现在已经把它对美国和北约活动的关切摆上了桌面。我们将把对我们认为损害我们利益和价值的俄罗斯活动的关切摆上桌面。”关于普京正计划入侵乌克兰东部的猜测，沙利文说，“美国政府目前的评估是，他还没有做出决定，所以在这方面从上周到本周没有变化。”

活动主持人、外交关系委员会主席理查德·哈斯(Richard Haass)还问道，“你在发表开场白中暗指关于俄罗斯和中国的重大问题。因此，让我们从有关俄罗斯和中国的重大问题开始。从俄罗斯和乌克兰开始，眼前的危机。”他说，“（拜登）总统已经取消了美国在乌克兰作出直接军事反应的想法。重点是制裁（俄罗斯）和支持乌克兰......”

哈斯问道，“对于外交方面，你能说些什么？从本质上讲，正如我们今天在报纸上看到的那样，俄罗斯人说，他们不仅希望乌克兰不加入北约，而且希望北约退出东欧大部分地区。我们对我们准备与俄罗斯人就欧洲安全进行的对话有什么感觉？”

沙利文回答说，“作为美国，我们一直很清楚，就在昨天，北约联盟的30个国家在北大西洋理事会发表的一份声明中明确表示，我们准备与俄罗斯对话。在过去20年里，我们与俄罗斯就欧洲安全问题进行了对话。在那之前，我们与苏联进行了几十年的对话。”他说，“这有时产生进展，有时产生僵局。但我们从根本上准备进行对话。”

沙利文说，“俄罗斯现在已经把其对美国和北约活动的关切摆上了桌面。我们将把我们对我们认为损害我们利益和价值观的俄罗斯活动的关切摆上桌面。这是互惠的基础，我们将在此基础上主张或追求任何形式的对话。”

沙利文说，“我们可以在一些领域取得进展。在其他领域，我们将不得不持不同意见。这也是对话的本质。但从根本上说，我们的战略将是密切协调，有盟友的团结，然后准备与俄罗斯坐下来，对我们可以在‘不私下密谈’的原则下以适当的形式进行讨论的想法作出积极回应，并看看它能把我们带向何处。”

哈斯说，“中国。特别是，最近几天和几周，澳大利亚和日本的领导人都对台湾发表了有趣的公开评论，以及他们如何认真对待台湾的安全困境，他们如何准备为（台湾）出力。我们在这里，在阿富汗之后，在奥巴马政府在叙利亚所做和未做的事情之后，在香港、克里米亚、前政府（特朗普政府）对库尔德人所做的事情之后，现在是乌克兰，我们已经排除了直接防御。”

哈斯问道，“为什么不明确说明，如果中国对台湾采取侵略性行动，我们愿意向台湾提供援助？特别是考虑到我们在乌克兰的所作所为，我们如何解释如果我们不准备帮助乌克兰，为什么我们会准备帮助台湾？”

沙利文说，“我认为美国在台湾问题上的立场实际上是明确的，因为这是我们几十年来为维护台湾海峡两岸的和平与稳定所坚持的立场。它植根于‘一个中国’政策、《台湾关系法》和三个公报中。”

沙利文说，“《台湾关系法》是一份独特的文书；我们与其他国家没有这样的文书，我们与乌克兰也没有这样的文书；它确实谈到了美国以各种方式支持台湾的承诺。但是，美国对台湾和对两岸关系政策的整个目的，从根本上说是为了确保我们永远不会面临需要直接回答你提出的问题的情况。”

沙利文说，“也就是说，我们在拜登政府中处理事情，只要我们看到中国偏离了有助于维持和平与稳定的各种政策，他们正在采取破坏台湾海峡两岸和平与稳定的行动，我们就会大声说出。我们已经这样做了。”

沙利文说，“因为我们相信有一个维持现状的公式，不对现状进行单方面的改变，这就是拜登政府所追求的。我们认为这被我们的合作伙伴所理解，也被北京所理解。”