伊合组织就援助阿富汗达成一致，美国特使参会与塔利班“接触”

巴基斯坦总理伊姆兰汗（中）于2021年12月19日星期日在巴基斯坦伊斯兰堡举行的伊斯兰合作组织（OIC）外交部长理事会第17届特别会议上发表讲话后离开。

12月19日星期天，伊斯兰合作组织在巴基斯坦伊斯兰堡就设立基金，通过伊斯兰开发银行为阿富汗提供人道主义援助这一基本点达成一致。

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中国，俄罗斯等也派遣特使参加。通过伊斯兰开发银行管理的该基金将为各国捐款提供途径，无需直接与阿富汗塔利班统治者们打交道。伊斯兰合作组织的主席侯赛因·易卜拉欣·塔哈感谢活动的组织方，称这将为阿富汗人带来“新的希望”。

在这为期一天的峰会结束后，新闻发布会上，巴基斯坦外长库雷希特别提到了一个“来自美国好消息”：美国的阿富汗问题特别代表汤姆-韦斯特出席了峰会。库雷希表示，韦斯特会见了阿富汗塔利班政权的临时外长阿米尔-汗-穆塔奇率领的塔利班代表团。库雷希还说，美国特别代表韦斯特称得到授权，与塔利班“接触”，并强调美国对阿富汗的人道主义援助不附带任何先决条件，可达12亿美元的资金可通过世界银行发放给阿富汗。美国暂未对库雷希有关美国特别特使做出的声明作出回应。伊斯兰合作组织在会后发布的一项决议中呼吁国际社会向伊斯兰开发银行管理的“人道主义基金”捐款，该基金将“在2022年第一季度”投入运营，但目前还没有公布金额。

本周日的峰会上，除了20位外交部长和10位副外长，参会的还有联合国人道主义事务副秘书长和伊斯兰开发银行行长，后者提出了几项具体的金融领域建议。巴基斯坦外长库雷希表示，伊斯兰合作组织同意任命一名阿富汗问题特别代表。参会者们还强调了阿富汗重开银行设施的必要性，这些设施自8月15日塔利班接管以来基本已关闭。目前塔利班将阿富汗银行的提款限制为每月200美元。