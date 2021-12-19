欧盟和非盟领导人会面为峰会做准备：着眼欧非关系战略与政策方向

比利时外交事务负责人苏菲·威尔姆斯12月19日宣布，欧洲理事会主席查尔·米歇尔当天在布鲁塞尔会见了几位非洲国家的领导人，各方此番会面，是为了给定于2022年2月17日至18日举行的欧盟-非盟峰会做准备。

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威尔姆斯表示，她本人会见了刚果民主共和国总统、非洲联盟现任主席菲利克斯·齐塞克迪和非洲联盟委员会主席穆萨·法基·马哈马特。法新社布鲁塞尔站援引消息人士的话，称2022年至2023年非盟主席国塞内加尔的总统麦基·萨尔和卢旺达总统保罗·卡加梅也参加了本次工作会议。

法国方面，欧洲事务国务秘书克莱门特·博纳出席。她在推特上写道：“欧盟和非洲的关系是关键的优先项，比利时和欧盟决心，将（欧盟和非洲）的伙伴关系提升到一个新的水平”。

一名未具名的欧盟官员表示，本次欧盟与非盟的讨论的重点，是峰会的筹备工作、预期成果以及领导人在非盟-欧盟峰会上讨论的主题和想法。在卫生条件允许的前提下，该峰会将有来自欧盟27国和非盟55国的领导人参加。

这名欧盟官员指出，这场峰会将有助于“确定未来几年的关键优先事项，并可以为非欧两大洲之间的关系，提供战略和政策方向”，“峰会上还会宣布投资”。他没有提供更多的细节，但解释道，“欧盟热衷于支持非洲应对挑战寻找解决方案，这包括社会和人类发展、健康、教育、绿色转型和获得可持续能源、数字化和创造就业机会”。欧盟发展援助将被用作吸引私营部门投资的杠杆，“以产生必要的资金，来支持基础设施和绿色技术方面的举措，这对生态转型和非洲经济转型至关重要”。