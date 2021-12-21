法国单日新增新冠肺炎确诊病例破7万

圣诞佳节日益逼近，新冠病毒Omicron变异株在此时席卷全球，多国正在考虑或已经采取新防疫对策和限制，除了打乱民众旅行计划，也让金融市场紧张不已。法国单日新增新冠肺炎确诊病例高达72832个病例。但政府拒绝在圣诞时采取更严谨的防疫措施。

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Omicron确诊案例在欧洲、美国、亚洲迅速成倍增长。驻日本冲绳美军基地汉森营传出群聚感染，到21日确诊达200例，有4名在汉森营工作的日本人已被验出确诊Omicron。

路透社报导，Omicron确诊案例本月初占美国新增病例仅1%以下，现在占比已达73%，并已通报全美首起Omicron病故案例。

韩国、荷兰、德国、爱尔兰等国家，近几天皆部分或完全恢复封城，或重新实施其他社交距离措施；泰国也自今天起恢复外国旅客须强制隔离。

法国单日新增新冠肺炎确诊病例高达72832个病例。政府本打算明年一月底在企业中推行疫苗通行证。不过，政府发言人阿塔尔21日表示：政府并没有向企业职工要求疫苗通行证的计划。

英国、德国、葡萄牙正在考虑进一步采取防疫措施。英国餐旅业受到重创，要求政府给予更多支援，官员表示，财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）很快会说明他与餐旅业代表的讨论结果。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）20日表示，他正在研究所有能控制住Omicron的作法。

英国内阁办公室部长巴克雷（Steve Barclay）21日被问到圣诞节前会不会推行更多防疫作法时，告诉英国广播公司电台（BBC radio）：“我们保留进一步行动的可能性，但这个问题得看数据结果，以及权衡进一步限制引发的其他后果。”

新西兰防疫部长希普金斯（Chris Hipkins）则说，将把逐步开放边界的计划延至明年2月底再启动。

澳洲Omicron确诊数虽增加，住院人数仍相对较低，总理莫里森（Scott Morrison）呼吁各州和领地首长避免进一步封城。莫里森说：“我们不会重新封城。我们将继续前进，并以常识和责任感与这种病毒共存。”

美国总统拜登（Joe Biden）的政府表示，本周将在纽约（New York）开设联邦新冠筛检站，并将添购5亿组居家快筛工具，供美国人免费上网预订。

一名美国高官表示：“我们也要指出，如果你没打疫苗，就有很高的风险会生病。这个变异株传染力很强，而没打疫苗的人住院机会高8倍，因COVID病故的机会高14倍。”

Omicron变异株近日重创金融市场，旅行和供应链受疫情阻断，令投资人担心全球经济复甦步调。不过21日全球股市微幅走扬，随着美元走软，投资人审慎恢复对风险资产的兴趣。

非洲南部与香港上月率先发现Omicron变异株后，迄今至少有89国已上报发现病例。

目前还不清楚Omicron造成的症状严重性，但世界卫生组织（WHO）警告它的传播速度比Delta变异株更快，还会造成突破性感染，让打过疫苗或染疫康复的人再染病。

新冠疫情爆发至今已将近两年，全球累计超过2亿7400万人曾染疫、约565万人病故。