美国务院任命西藏问题特别协调员

美国国务卿布林肯12月20日发表声明宣布，任命副国务卿乌兹拉·泽亚（Uzra Zeya）为西藏问题特别协调员。布林肯称，泽雅特别协调员将与西藏文化、宗教和政治领导人、美国国会、国际盟友和合作伙伴以及民间社会代表进行密切合作。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登曾于去年总统大选前承诺，若胜选将任命一位西藏问题协调员。泽亚此前担任美国国务院主管民事安全、民主和人权事务的副国务卿。她在接受这一新的职位后也将继续本职工作。

布林肯在声明中说，“泽雅特别协调员将根据经2020年《西藏政策和支持法》修订的2002年《西藏政策法》，协调美国政府有关西藏问题的政策、计划和项目。具体而言，她将促进中华人民共和国（PRC）政府与达赖喇嘛、其代表或民主选举的西藏领导人之间在没有先决条件的情况下进行实质性对话，以支持通过谈判达成西藏问题的协议。”

布林肯说，“她将促进对藏人的人权和基本自由的尊重，包括他们的宗教或信仰自由，并将支持为保护他们独特的历史、语言、文化和宗教遗产所做的努力。泽雅特别协调员将进一步支持美国努力解决西藏难民和散居社区的人道主义需求，包括那些在美国面临中华人民共和国鼓动的威胁和恐吓的人。她还将促进保护环境和可持续管理西藏高原的水和其他自然资源的活动。根据《2018年对等进入西藏法》，她还将寻求增加美国官员、记者和其他公民进入西藏的机会。”

布林肯称，“泽雅特别协调员将与西藏文化、宗教和政治领导人、美国国会、国际盟友和合作伙伴以及民间社会代表就这些事项密切合作。这一指定表明政府致力于促进藏人的人权，帮助保护他们独特的遗产，解决他们的人道主义需求，并应对西藏高原的环境和水资源挑战。”

泽亚本人周一通过推特表示，“我很荣幸能担任美国西藏问题特别协调员。我致力于促进对藏人人权的尊重，帮助保护他们的宗教、文化和语言遗产。”

中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上回应称，“西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。”他称，“美方设立所谓‘西藏事务特别协调员’，干涉中国内政，中方坚决反对，从来不予承认。”