中国否决先前版本，安理会今通过援助阿富汗新决议，豁免与塔利班相关制裁仍有分歧

联合国安理会周三一致通过了一项美国提出的决议，希望在尽量减少塔利班获利的情况下，为处于经济崩溃边缘的阿富汗提供为期一年的人道主义援助，同时降低逃离贫困的难民涌入阿富汗邻国的风险。

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该决议指出，允许“支付资金、金融资产”以及“提供必要的商品和服务”以满足“阿富汗人的基本需求”；这将“不构成对制裁与塔利班有关联的人和实体”的违背。本次的决议还规定，在人道主义援助发放后的两个月内，对援助的终端接收对象进行核查，另外每6个月起草一份关于援助运作情况的联合国报告。

联合国主管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯对该决议的通过表示欢迎，他指出，该决议将使大约160个现场人道主义组织能够减轻“阿富汗令人震惊的需求，和苦难的程度”。

法新社评论认为，这一决议得到通过，是联合国在阿富汗问题上迈出的第一步。阿富汗自今年8月以来由塔利班掌权，其政权尚未得到国际社会的承认。对于这一人道主义援助阿富汗的安理会决议，塔利班发言人在喀布尔回应称，“向前迈出了良好的一步”。

美国驻联合国副大使杰弗里·德劳伦蒂斯表示，“这一人道主义特殊决议，旨在促进对阿富汗人民的援助，但对于违反国际义务的组织而言，安理会的本次决议，并不是一张空白支票”。

在本次决议通过之前，中国在刚刚过去的星期一否决了早先的一个版本，即“根据个案情况对制裁进行豁免”；与上一次不同的是，本次决议覆盖了更广义范围的人道主义援助。中国驻联合国大使张军表示，“阿富汗当前局势危急”，“人道主义危机必须尽快得到解决”，“人道主义援助不能有条件，也不能被政治化”，应拒绝任何“任意的条件”。

法新社指出，为了确保援助内容让阿富汗民中获益，同时不让塔利班从中受益，该决议要求在12个月后，对基本人道主义救济的豁免进行再次审查。然而中方表示，中国不认为本次的授权会在一年之后到期。

持不同意见的爱尔兰大使杰拉尔丁·伯恩·纳森回顾称，塔利班仍然没有遵循国际要求，尊重人权，因此“本次的豁免，旨在立即为迫切需要它的阿富汗人民提供支持，仅此而已”。

法新社引述未具名的外交官的消息，称在本次谈判期间，法国和印度代表坚持认为，该决议的期限应该定为仅6个月，但最后的结果并没有如法印两国所愿。

一位不愿透露姓名的外交官告诉法新社，“如果有证据表明，给予阿富汗民众的制裁豁免被滥用，或者钱流到了受制裁的人手中，制裁豁免就有可能被撤回”；该决议“强烈鼓励”人道主义援助的提供者“尽量避免让受国际制裁的个人或实体获取任何直接或间接的利益”。

美国财政部也在12月22日星期三宣布，美国授予对塔利班实施经济制裁的新豁免政策，这将有助于执行联合国安理会的相关决议。美国财政部声明显示，这些豁免应允许援助流入阿富汗，允许向塔利班控制的政府支付关税、税款等。