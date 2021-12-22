俄罗斯-美国-北约明年初将举行安全条约谈判

俄罗斯外交部长谢尔盖拉夫罗夫12月22日星期三表示，俄罗斯将在明年初与美国就俄希望从西方获得的安全保证进行谈判。

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俄罗斯外交部长拉夫罗夫22日宣布：“俄方和美方均同意，在明年年初派谈判代表，进行第一轮谈判”。拉夫罗夫称，一份关于俄美两国关系的文件已发送给美国官员，普京和拜登的顾问均已同意继续保持对话和合作。拉夫罗夫补充说，在第一次俄美会谈之后，莫斯科方面希望，最早能在1月份，就俄罗斯与北约国家之间的协议草案进行讨论。

基辅和西方多国指责莫斯科有意对乌克兰发动新的军事行动，俄罗斯则否认有任何袭击计划，并声称，仅出于防御目的，才在乌克兰边境部署了数万兵力。

俄罗斯总统普京在21日声称，美国对乌克兰的军事援助是不可接受的，并警告说，如果西方不放弃其“侵略性的路线”，俄方将被迫做出坚决的回应。

俄罗斯上周向美国和北约提出了一系列希望在安全方面进行谈判的建议，包括要求北约承诺，放弃在乌克兰和更广泛的东欧，中亚等国执行军事活动。

美国陆军参谋长马克·米利将军在同一天与俄方交流了意见，美军方称，米利将军对俄方提及了“区域安全领域的忧虑”。美国军方称，本次电话会议是双方高层之间交流的延续，旨在“降低风险，缓解紧张”。

北约方面前一日宣布，希望明年初与莫斯科进行“严肃的”对话，以应对与乌克兰危机有关的外交紧张局势。