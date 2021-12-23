俄罗斯能否保证不入侵乌克兰？普京在新闻会上发怒

普京在今天举行的年末新闻发布会上，有记者询问俄方是否能保证不入侵乌克兰。普京反称，是（北约和美国）要立即给俄方安全保障。他敦促西方“立即满足俄罗斯对阻止北约向乌克兰扩张的安全保证”要求，称美国“正站在俄罗斯的大门门槛上”。他愤怒道：“是俄罗斯在美国边境附近部署导弹吗？”“不，是美国带着导弹来到俄罗斯门口，它已经在大门外了。现在俄罗斯提出，禁止在自家门口外放置打击性武器系统，这难道很过分吗”？

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被问及普京是否可以保证俄罗斯不会入侵乌克兰，普京厉声回答说：“是（美国和北约）必须给俄罗斯保证，现在、立刻、马上给，决不能闲聊着拖个几十年”。他反问道，“如果俄罗斯把导弹放在美国与加拿大或墨西哥的边界上，美国人会如何反应”？

普京还在新闻发布会上指责西方“公然欺骗”莫斯科。他提到了90年代，对方口头承诺不向东扩大北约，但之后却纳入了前苏联在东欧的前成员国。普京谴责称，“（北约）说他们不会扩张，但他们确实扩张了”，“他们说，所有人都会得到平等的保障，但没有平等的安全保障。在我看来，有时我们生活在不同的世界”。

美联社回顾称，波兰、匈牙利和捷克共和国于1999年加入北约，保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚以及前苏联加盟共和国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛于2004年加入。在随后的几年里，阿尔巴尼亚、克罗地亚、黑山和北马其顿也加入了，使北约的成员国扩大到30个。

普京表示，“威胁任何人的不是俄罗斯”，“是俄罗斯去了美国或英国边境吗？不，是他们来找我们了”。他还指责西方试图让乌克兰“反俄，不断增强现代武器，并给民众洗脑”，称“俄罗斯不能继续生活在可能部署在乌克兰的西方武器所构成的迫在眉睫的安全威胁中”。

白宫新闻秘书普萨基表示，“在俄罗斯和乌克兰边境的唯一侵略动向，是俄罗斯人的军事集结，和俄罗斯领导人的好战言论”。英国外交大臣利兹·特拉斯也坚称，“北约是一个防御性联盟，乌克兰在面对俄罗斯的挑衅和侵略时，继续表现出值得称道的克制”，“俄罗斯任何的入侵都将是一个巨大的战略错误，并且会受到强大的打击，包括来自多国的联合制裁”。