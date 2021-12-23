普京再次警告北约勿东扩，对美国的初步回应表示满意

本周四，俄罗斯总统普京出席传统的年度新闻发布会。该发布会持续了约四个小时，其间普京就欧洲出现军事冲突的风险做了分析，并指出，俄罗斯与西方围绕乌克兰出现的危机当中，美国的初步反应是“积极的”。

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俄罗斯近期提交了两项条约草案，以禁止北约的任何扩大，特别是向乌克兰伸出橄榄枝，同时要求西方在俄罗斯边境附近结束军事活动。莫斯科表示，这是遏制紧张局势升级的唯一途径。

普京表示，“如果挑明了说，那就是北约决不能再向东方推进，现在球传到了西方那一边，他们必须给出回应”；“在这方面，总的来说，我们可以看到积极的反应，美国合作伙伴告诉我们，他们准备在（明年）年初在日内瓦开始进行讨论”。

普京重申，俄罗斯不会容忍任何西方武器系统“出现在（俄罗斯的）家门口”。刚刚过去的周二，普京称，若俄罗斯的要求得不到满足，将出现“军事和技术措施”。美国等则认为，俄罗斯提出的要求，将对欧洲安全架构造成严重后果，是“不可接受的”。

同样在12月23日，美国国务卿安东尼·布林肯和北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格保证，“北约仍准备与俄罗斯进行建设性对话”。此后一位白宫高级官员对法新社表示，美国准备“从1月初”开始，与俄罗斯“进行外交对话”，但并非没有条件。

英国的反应则相对更激烈。英国外交部长利兹·特拉斯谴责克里姆林宫对乌克兰和北约的“侵略性和煽动性言论”，不过他对俄方愿意坐下来谈的姿态表示赞许。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷尔则再次呼吁俄罗斯“缓和局势”，尊重乌克兰的主权和领土完整。他强调，对乌克兰的任何进一步军事侵略，都会产生巨大的后果和巨大的代价。

普京表示，乌克兰及其西方盟国的政策，尤其是在乌克兰东部打击亲俄分裂分子的政策，对莫斯科构成威胁。当被问及对俄罗斯反对派的镇压时，普京称，这不是压制批评者的问题，而是在遏制外国影响力。