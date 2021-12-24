俄美危机：戈尔巴乔夫批评美国的“傲慢”

1991年12月25日的苏联总统米哈伊尔·戈尔巴乔夫辞职，成为共产主义帝国苏联解体和冷战结束的象征。30年后，俄罗斯和美国等西方国家再次陷入危机，周五，戈尔巴乔夫在其辞职30周年前夕表示，目前的俄罗斯-西方危机源于苏联解体后美国的 "傲慢"。

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法新社报道，今年 90岁的戈尔巴乔夫在接受俄新社采访时说："这（苏联解体）让美国人傲慢、自我满足，他们宣称自己是冷战的胜利者，而是我们一起将世界从对抗中拯救出来。“戈尔巴乔夫批评华盛顿的 "胜利主义"，他说，"在这种情况下，我们怎么能希望与美国、与西方建立公平的关系？" 戈尔巴乔夫认为，西方阵营想 "建立一个新的帝国，这就是北约扩大的想法诞生的原因"。

法新社指出，俄罗斯总统称苏联的垮台是 "20世纪最大的地缘政治灾难"。克里姆林宫也认为北约是对其战略安全的主要威胁。因此对他而言，20世纪90年代大西洋联盟扩大到包括前东欧集团国家，是俄罗斯与西方产生危机的根源。 华盛顿和欧盟方面指责莫斯科在乌克兰边境集结军队，并威胁说如果发生侵略，将对其实施前所未有的经济制裁。双方对峙之中，达成于明年一月进行谈判的协议。

本周，普京本周认为美国对俄罗斯要求的初步反应是"积极"的，但同时也表示他正在准备 "军事和技术 "措施以应对西方的威胁。西方国家目前担心莫斯科会对希望加入北约的乌克兰发动入侵行动。

为了走出危机，俄罗斯总统本月呼吁美国及其盟国签署条约，包括禁止今后扩大联盟和在俄罗斯认为的影响区进行军事合作。 虽然华盛顿认为这些要求有许多是不可接受的，但还是同意在1月份进行会谈让局势得到缓和。一位白宫高级官员周四表示，美国准备“从 1 月初”与俄罗斯“进行外交对话”，但并非没有条件。

戈尔巴乔夫对定于明年1月举行的会谈表示欢迎，并表示希望有一个结果，这将会使所有欧洲国家感到安全。

1991年12月25日，戈尔巴乔夫辞去苏联总统职务，标志着共产主义帝国的正式结束。几天前，白俄罗斯和俄罗斯的领导人单方面宣布了苏联的结束。