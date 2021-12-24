美法英德意宣布继续承认利比亚临时政府，呼吁尽快举行选举

原定在本周五举行的利比亚总统选举被推迟，美国、法国、英国、德国和意大利要求利比亚迅速确定新的选举日程表。

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上述五国在一份声明中，呼吁“利比亚有关当局尊重利比亚人民对尽快举行选举的愿望，迅速确定投票日期，并毫不拖延地公布总统候选人的最终名单”。美法英德意五国认为，“保持住节奏很重要”，以期“选出新政府，并加强利比亚的独立、主权、领土完整和国家统一”。

五国再次呼吁，“在不诉诸暴力的情况下”，解决“关于政治或军事问题的争端”，称已“准备好对那些通过暴力或煽动暴力，威胁稳定或破坏政治选举进程的人进行追责”。

利比亚高级选举委员会提议，将联合国支持的过渡进程中的这一关键最后期限再推迟一个月，推迟到2022年1月24日举行。这一进程本应帮助利比亚走出卡扎菲政权倒台后的一系列危机，但由于两个阵营之间的顽固争夺，无法保证位于东部托布鲁克的议会，能做出让位于黎波里政府去遵守的决定。且由于一些人选，包括卡扎菲的儿子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲等受到质疑，利比亚高级选举委员会一直都没能公布最终候选人名单。

此前，联合国设定12月24日星期五为利比亚过渡政府运作的最后期限，按照日前的日程表，过渡政府将在选举之后，完成其使命。法新社表示，美法英德五国意似乎预料到利比亚的权力斗争会卷土重来，因此表达了他们对在的黎波里现任行政当局的支持，直到利比亚举行大选。声明称，“现任过渡行政当局和新的行政当局之间的权力转移，必须在宣布立法选举和总统选举结果后，尽快进行”；“为了避免利益冲突并促进公平竞争，在公共机构任职的候选人应该继续保持不干预不介入的姿态，直到选举结果公布”。