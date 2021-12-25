《新苏黎世报》：贝尔博克欲引导德国走上错误的道路

德国年轻的新外长贝尔博克才刚上任三周，批评家们就批评她的英语不够担当重任。德国多份媒体同时注意到，红绿黄联盟内部有裂痕，社民党籍总理肖尔茨和绿党籍外长贝尔博克在应对中国、俄国等重大国际事务上观点不一。瑞士《新苏黎世报》现在对贝尔博克的外交政策提出了强烈批评。

广告 继续浏览后续

《新苏黎世报》认为，贝尔博克打算带领德国走上危险的错误道路。外交政策中的绿色理想主义不适合当今不稳定的世界。俄罗斯在备战，中国在争霸，但贝尔博克想要促进人权，改造世界，红绿黄联盟什么时候才能学会推行现实政治呢？

贝尔博克在宣誓就职前，就宣布了她的外交政策原则。她向柏林左派报纸《日报》表示：“我将外交政治理解为世界内政。”这句话可是包含着炸药。

当内政中通常的妥协机制失败时，争端很快就会变得激烈而尖锐。人们可以在美国看到这一点。民主党和共和党是不可调和的。争端的最后一级便是内战。战斗持续到一方取得完全胜利为止。

但外交政策的运作方式并非如此。西方和苏联甚至跨越了最深的意识形态分歧，进行了合作。这是可能的，因为人们授予另一方存在的权利。领土完整得到尊重，对对手的内部事务只是进行集体干预。

内政涉及的是正确性和根据自己的政治原则来塑造社会。外交政策涉及的则是避免战争。将这两个领域轻松混合到一起的人，就会接受一点，即正确性要比维持和平更重要。或者说：任何试图根据自己的设想来塑造另一个国家的人，都已准备好迎接冲突。美国总统布什想把伊拉克变成一个模范的阿拉伯民主国家。他让美军进军伊拉克。贝尔博克认为，基于价值的外交政策始终是对话和强硬的相辅相成。为了谴责北京侵犯人权，她主张干涉中国内政。这包括抵制来自新疆的产品。她也不排除抵制北京冬奥。如果她的言论不仅仅是外交政策新手的轻率言论。那么，贝尔博克就是要引领德国走上危险的道路。因为主宰当今世界的已不再是由西方占主导地位而且通常能够毫无困难地实现自身价值观的自由世界秩序。

20年代的世界是一片荒芜之地。这就是为什么德国有两个绝对优先事项：确保和平和维护其政治和经济利益。这两项在相互竞争，这将迫使柏林在未来几年做出一些令人不快的决定。与柏林墙倒塌后的黄金时代相比，基于价值的外交政策和实施西方人权和法治理念的空间将小得多。世界变了。但德国外交部在新领导下却在为旧世界谋划政治。

绿党及其外交部长成了最后一批坚持自由世界秩序理念的莫西干人。他们紧紧抓住自由世界秩序不放，要为民主和市场经济而奋斗。贝尔博克成了乔治布什的非自愿继承人。

对德国外交政策的第一个考验将是普京挑起的乌克兰危机。华盛顿向乌克兰提供了最先进的武器。但柏林断然排除了这一点。德国红绿黄联盟甚至同意进一步限制武器出口。但对俄罗斯的放纵从来没有得到过回报。德国和欧盟只能吓退莫斯科，抬高莫斯科必须付出的价格。如果俄罗斯进攻乌克兰，北约不会保护乌克兰。毕竟乌克兰不属于联盟。柏林应该尽自己的一份力量来展示西方的决心，武器交付将成为加强乌克兰自卫的基石。要接受这一点，绿党必须首先战胜自我。

拒绝北溪二号输气管的运营是乌克兰战略的另一个组成部分。社民党是不可能接受这一点的。

乌克兰的争端不是抽象的价值，而是有形的利益。如果普京能实现自己的意愿，两个最重要的西方机构-北约和欧盟-将被削弱。这将是一个深刻的转折点，也是美国霸权、西方自由秩序观念和欧洲理想主义的混合体已经走到尽头的最明显证据。

如果说外交政策实际上就是世界内政，那么就只有一种手段，即用最大压力来对抗俄罗罗斯，就像试图在国内政治舞台上坚持自己一样。贝尔博克道路涉及不可估量的风险，因此，它不是一种选择。

外交政策中和平、稳定和为所有人接受的秩序优先于其他因素。因此，外交任务应是威慑俄罗斯，同时避免无法控制的冲突升级。要做到这一点，只能靠清醒的现实主义，而不是在采访中对世界内政和自由勇气高谈阔论。总理肖尔茨已明确表示，他对抵制奥运会和制裁北溪二号输气管项目不以为然。

如果贝尔博克在新职位上，主要是大声宣告，但很少做出贡献，她的声誉将永久受损。社民党是亲俄罗斯的，而且不想减少在中国的商机。但从一开始，绿党就鄙视社民党的沉默和廉价的自欺欺人。

预计欧洲因此将出现停滞，而不会得到强有力的领导。柏林没出现什么变化，因为总理府和外交部之前的状况也跟现在差不多。而这也正是德国外交政策令人沮丧的地方。