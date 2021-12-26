历时30年耗资100亿，史上最强韦伯太空望远镜圣诞节早晨升空

美国太空总署（NASA）历时30年、耗资100亿美元打造的史上最强大韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）在圣诞节早上美东时间25日7时20分升空，前往距离地球150万公里远的目的地，开启天文探索新时代。

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美国《商业内幕》网站报导说，这座革命性的红外线太空望远镜装入阿利安5型火箭（Ariane 5），从欧洲太空总署在法属圭亚那库鲁（Kourou）基地发射升空。

韦伯望远镜是自哈伯望远镜1990发射升空以来，第一座透过火箭载运飞越地球大气层的望远镜。韦伯望远镜是美国太空总署、欧洲太空总署和加拿大太空总署的合作项目，比其上个项目大六倍、功能强了百倍。韦伯核心新设施是6.5公尺宽的金镜，比哈伯望远镜反射器宽了近三倍。

韦伯望远镜将用一个月时间滑行到位于太阳轨道的目的地，环绕太阳轨道运行。天文学家预计韦伯望远镜会观测宇宙发生大爆炸后前4亿年，及辨识可能有外星生命的遥远世界。韦伯望远镜采用加拿大和欧洲制造的仪器，是超过一万人国际大型合作计划，美国太空总署主管科学任务局（Science MissionDirectorate）副署长祖布臣（Thomas Zurbuchen）表示：“我在想我们将用新的眼光看待宇宙，我们从未见识过韦伯望远镜将向我们展示的宇宙世界。”

欧洲太空总署署长阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，韦伯太空望远镜发射升空，是送给国际最棒的圣诞礼物。