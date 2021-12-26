缅甸至少35名平民被屠杀，联合国震惊

在这张由缅甸克伦尼民族国防军 (KNDF) 提供的照片中，2021年12月24日星期五，缅甸克耶州Hpruso镇的车辆冒出浓烟和火焰。据称，缅甸政府军围捕村民，其中一些据信是女人和儿童。

法新社12月26日星期天报道称，有关缅甸至少35名平民被杀、尸体被烧毁的消息，联合国主管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯称信息可信，感到震惊，要求缅甸政府展开调查。

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12月25日星期六，社交媒体上有照片显示，克耶邦赫普鲁索镇的一条高速公路上的两辆卡车和一辆汽车被烧毁，当中有烧焦的尸体残骸。法新社报道称，“人民国防军”（PDF）在缅甸全国各地如雨后春笋般涌现，与军政府作战，并将军队和自身卷入了冲突和报复的血腥僵局。“人民国防军”一名负责人向法新社表示，本次事件中，他至少发现了27具尸体。而据“缅甸证人观察站”的数字，“12月24日，有包括儿童和女人在内的35人，在赫普鲁索镇被军方烧死，杀死”。军政府发言人承认周五在该地区爆发了冲突，称士兵们杀死了一些人，但没有提供更多细节。

路透社则称周六有一名村民告知，他看到了32具尸体；英国人道主义非政府组织“救助儿童”称，至少有38人遇难，该协会两名成员在袭击中失踪，两人的车辆遭到袭击，被焚烧，该协会已暂停在缅甸包括克耶邦的活动，指出“缅甸无辜平民和我们的工作人员横遭暴力，令人震惊”。

路透社引述缅甸反政府人士周六的控诉，称2月份夺取缅甸政权的军队应对周五赫普鲁索镇附近发生的大屠杀负责。缅甸官方媒体则报道称，“军方开枪打死了数目不详的恐怖分子”。路透社称，暂无法联系上缅甸军政府发言人，也暂时无法独立核实当地居民、新闻报道和当地人权组织对袭击的说法。

联合国主管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯26日在一份声明中说：“有关车内35人的尸体被发现的报道，这个信息是可信的”，他“谴责这一严重事件以及在缅甸全国范围内对平民的袭击，这是国际人道主义法所禁止的”，“呼吁缅甸政府立即开始对事件进行彻底和透明的调查，以便迅速将肇事者绳之以法”。

自2月1日缅甸军方推翻诺贝尔和平奖获得者昂山素季以来，缅甸一直处于动荡之中，昂山素季本人被判处四年徒刑。路透社援引缅甸援助政治犯协会的统计，称自缅甸政变以来，有至少1375人在镇压抗议和反对派的行动当中被杀，另有8000多人被判入狱。缅甸军政府对这些数字提出异议，并表示也有士兵在冲突中丧生。