16具死于横穿英吉利海峡偷渡的库尔德人遗体返回伊拉克

美联社伊拉克埃尔比勒站12月26日星期天报道称，上个月试图穿越英吉利海峡时溺水身亡的16名伊拉克库尔德非法移民的遗体，已于当天送回了伊拉克。

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11月24日的那场灾难当中，非法移民试图从法国横穿英吉利海峡，前往英国，不幸遇难。这一事故被描述为有记录以来最严重的灾难。这艘在法国北部海岸倾覆的船只，引发了一场政治危机，英国和法国相互指责对方，在阻止这些人穿越英吉利海峡方面做得还不够。

12月26日，数十名哀悼者在伊拉克埃尔比勒半自治的库尔德地区国际机场等候着。载着尸体的飞机抵达后，当棺材被救护车运出，准备载着遇难者返回家乡安葬时，死者亲属们悲痛欲绝。

数百人参加了在镇上举行的仪式，以表达他们的最后敬意与不舍。有遇难者亲属称，他们曾试图在欧洲过上更好的生活，因为他们无法在伊拉克找到工作。还有遇难者毕业于地质学院石油系，是伊拉克国家急需的人才。但不幸的是，经过多次尝试，甚至花钱请人找工作，也还是找不到工作。而那些有关系的人，都找到了工作。这激发了死者移居国外的念头。

同一天，利比亚红新月会表示，至少有27具难民的尸体，包括一名婴儿和两个女人的尸体，已被冲上该国西部的海岸。

美联社指出，最近试图前往欧洲的中东非法移民中，多到不成比例的民众来自伊拉克库尔德地区。尽管伊拉克北部比伊拉克其他地区更加繁荣，但不断上升的失业率和对腐败的不满，迫使许多人考虑踏上冒险的旅程，但他们当中的许多人做决定时，很难看到前面等待他们的命运是什么。

本周日回归伊拉克的难民尸体中，有一名24岁的年轻女人，名叫玛丽亚姆·努里。她本希望通过穿越英吉利海峡，与她在英国的未婚夫团聚。但不幸的是，这艘脆弱的船在距法国海岸几公里处就沉没了，至少有27名试图前往英国的非法移民溺水身亡。法国内政部长称，这是“迄今为止涉及横渡海峡的最大的移民悲剧”。