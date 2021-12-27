南非图图大主教去世 多国政要表示哀悼

12月26日，南非圣公会开普敦教区荣休大主教、南非真相与和解委员会主席德斯蒙德·图图(Desmond Tutu)在开普敦逝世，享年90岁。美国总统拜登、前总统奥巴马和法国总统马克龙等多国政要和知名人士，相继对图图大主教的过世表示哀悼。

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拜登夫妇当天通过声明表示，“在圣诞节后的这个早晨，我们得知上帝和人民的真正仆人、南非的德斯蒙德·图图大主教的去世，感到非常悲痛。”

拜登夫妇的声明称，“在过去的许多年里，我们有幸在多个场合与他共度时光。他的勇气和道义上的清醒帮助激励我们致力于改变美国对南非压迫性种族隔离政权的政策。当我们在2010年世界杯期间访问他时，我们感受到了他的热情和喜悦，世界杯庆祝了他所爱的国家的多样性和美丽。而且，就在几个月前，我们和全世界一起庆祝他的90岁生日，并在我们今天面对种族主义和极端主义的时候反思他的正义、平等、真理与和解的信息的力量。”

拜登夫妇的声明称，“德斯蒙德·图图出生在一个学校教师和一个洗衣女工的家庭，生活在贫困和根深蒂固的种族隔离中，他遵循自己的精神召唤，创造一个更好、更自由、更平等的世界。他的遗产超越了国界，将回响在各个时代。我们代表拜登家族，向他的妻子利亚和他们的孩子、孙子和曾孙们致以最深切的哀悼。我们代表美国人民，向正在哀悼失去其最重要的开国元勋之一的南非人民表示最深切的慰问。愿上帝保佑图图大主教。”

奥巴马通过推特表示，“德斯蒙德·图图大主教是我和许多人的导师、朋友和道德指南针。图图大主教是一种普世精神，他立足于自己国家的解放和正义斗争，但也关注世界各地的不公正现象。他从未失去他的幽默感和在对手身上发现人性的意愿，米歇尔和我将深深地怀念他。”

马克龙在推特上写道，“德斯蒙德·图图于1984年被授予诺贝尔和平奖，并将其一生献给了人权和所有人的平等。他为结束种族隔离制度和南非和解而进行的斗争将留在我们的记忆中。”

英国女王伊丽莎白二世表示，她对图图大主教的去世“深感悲痛”，并赞扬他生前不懈地捍卫人权。伊丽莎白二世在唁电中说，“整个王室与我一起对德斯蒙德·图图大主教的去世深表悲痛，他是南非和世界各地人权的不懈倡导者。”

英国首相约翰逊亦称，“我对德斯蒙德·图图大主教的去世深感悲痛。他是反对种族隔离和创建新南非的斗争中的关键人物，他的精神领导力和不可抗拒的幽默感将被铭记。”

南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）通过声明表示，“德斯蒙德·图图大主教的去世是我们国家向一代杰出的南非人告别的又一章丧亲之痛，他们为我们留下了一个解放的南非。”他称，“德斯蒙德·图图是一位无以伦比的爱国者；他是一位有原则和务实的领导人，为《圣经》中‘信心沒有行为就是死的’这一见解赋予了意义。”

马福萨称，“他是一个具有非凡智慧、正直和不可战胜的种族隔离势力的人，他对那些在种族隔离制度下遭受压迫、不公正和暴力的人，以及世界各地被压迫和受压迫的人的同情心也是温柔而脆弱的。作为真相与和解委员会的主席，他表达了对种族隔离制度破坏的普遍愤慨，并感人地、深刻地展示了乌本图、和解和宽恕的深刻含义。”

马福萨称，“我们与图图大主教的灵魂伴侣、力量和洞察力的源泉--玛姆·莉娅·图图（Mam Leah Tutu）分享这一重大损失的时刻，她为我们的自由和我们的民主发展做出了巨大的贡献。我们祈祷图图大主教的灵魂能够安息，但他的精神将为我们国家的未来站岗放哨。”