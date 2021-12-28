美俄将于1月会谈 协议将涉及乌克兰议题

美国白宫官员12月27日向法新社表示，美国和俄罗斯将于1月会谈，届时与俄国达成的任何协议都不会对乌克兰置之不顾。这名国家安全会议发言人匿名表示：“美国准备与俄罗斯交涉。”

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“我们坐下来谈时，俄方可以把其顾虑端上台面，我们也可以把我方对俄罗斯活动的顾虑端上台面。”

这名发言人表示，这场双边会谈预定于明年1月10日登场。届时这两个对手国将针对核武控管和乌克兰议题加剧的紧张关係展开谈判。

中央社报道，俄罗斯外交部28日也宣布，华府与莫斯科1月10日将在日内瓦举行会谈，讨论安全议题和乌克兰冲突；外交部副部长雷雅布可夫形容，那会是“俄美双边协商最重要的日子”。

美国国家安全会议发言人另外还说，莫斯科当局和北大西洋公约组织（NATO）代表预计于1月12日召开会议；俄罗斯和成员包括美国的欧洲安全暨合作组织（OSCE）则将于1月13日举行会谈。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京今年6月在日内瓦峰会上发起“战略安全对话”倡议，这场1月10日登场的会谈将是倡议提出的。

白宫一名高阶官员也匿名表示，虽然“战略安全对话”主要旨在恢复后冷战时期核武控管条约，但这场会谈也将涵盖乌克兰议题引发的对峙。俄罗斯在与乌克兰接壤的边境部署大规模作战部队。

北约与俄罗斯1月12日的会议，以及莫斯科当局与欧洲安全暨合作组织常设理事会的会谈重点，将聚焦乌克兰议题。

国家安全会议发言人表示，与俄国达成的任何协议都不会把乌克兰的利益置之不顾。

发言人补充表示：“拜登总统对乌克兰的态度一直明确一致：在吓阻力和外交两条路线上团结盟友。俄罗斯若对乌克兰采取行动，我们对于俄罗斯将面临的后果团结一致。”

“但我们在愿意以原则性外交与俄罗斯交涉一事方面也同样团结。”

美国总统拜登27日签署一项大规模支出法案，将挹注3亿美元于支持乌克兰武装部队的倡议、为欧洲防卫倡议提供40亿美元，并为波罗的海安全合作提供1.5亿美元。

至于美俄双方将在1月10日派谁担任谈判代表，目前还没有立即的消息。