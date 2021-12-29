在日美军基地集体感染新冠达357人 带来奥米克戎社区感染

美国海军陆战队汉森军营（金武町等）17日发现新冠集体感染，到28日为止扩大至总计277人，而有关奥米克戎毒株，在汉森工作的9名日本基地员工被确认感染， 28日，冲绳县首次发现奥米克戎“社区感染”，该县认为，该基地的感染传播导致了社区感染。

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截至目前，除有9名在美国海军陆战队汉森军营的人感染奥米克戎毒株外，在美国空军嘉手纳空军基地（北谷町等）工作的丰见城市的一名40多岁的女性被发现感染了奥米克戎毒株，还有1名在基地工作的日本员工在美国海军陆战队施瓦布营（名护市等）感染奥米克戎毒株，目前该县感染奥米克戎毒株总人数达12 人。

另据报道，位于山口县岩国市的美军岩国基地29日宣布，80名基地人员感染新型冠状病毒。该基地报道部门并未透露这80人的国籍和性别，是否为奥米克戎毒株等等。

同时，在美国在冲绳的基地不断集团感染，引起当地民众忧虑的时候，29日，冲绳县警察以涉嫌违反道路交通法（醉酒驾驶）为由，逮捕了美国海军陆战队祖克兰营地（北中城村等）所属的约瑟夫·埃勒斯米拉特（38岁）。美军士兵于21日和25日也因涉嫌酒驾被捕，日本政府和县政府向美方通报，要求严肃军纪。（法广特约记者楚良一发自东京）