美英法德外长通话重申坚定支持乌克兰，声援立陶宛

美国国务卿12月29日与法国、德国外长和英国外交大臣进行了通话。四国外长重申对乌克兰的独立、主权和领土完整的坚定支持，并同意继续协调防止俄罗斯对乌克兰的进一步侵略。四国外长还对面临中国经济胁迫的立陶宛予以声援。

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美国国务院发言人发表的声明称，四国外长“讨论了继续协调以阻止俄罗斯对乌克兰的任何进一步侵略的重要性，并申明了盟国和合作伙伴之间的共识，即对俄罗斯的这种行动将施加大规模的后果和严重的代价。他们重申他们对乌克兰独立、主权和领土完整的坚定支持。”

美方的声明称，“国务卿和他的同行们还讨论了他们对伊朗核计划发展速度的共同关切，因为德黑兰返回《伊朗核协议》的时间已经不多了。他们强调，面对中华人民共和国不断升级的政治压力和经济胁迫，他们声援立陶宛，反对这些做法。他们还讨论了利比亚正在进行的组织全国选举的努力，并同意选举进程毫不拖延地向前推进的重要性。”

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）30日通过推特表示，在布林肯（Antony Blinken）国务卿的倡议下，他和德国、英国和美国的外长进行了电话会谈。就四国外长会谈内容，勒德里昂称，“对俄罗斯态度坚定，尊重乌克兰的领土完整。迫切需要就恢复与伊朗的核协议达成共识。优先在利比亚展开快速选举。面对中国声援立陶宛。”

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）在推特上介绍称，她与美国国务卿布林肯、德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）、法国外长勒德里昂就阻止俄罗斯对乌克兰的侵略，对伊朗核计划的担忧，以及在面对中国压力时对立陶宛的声援进行了通话。

德国外交部表示，贝尔博克外长柏林时间周二晚与法英美三国外长通话，并就乌克兰边境局势和即将与俄罗斯进行的对话形式进行了通话。此外，德国外交部称，“会谈的议程还包括鉴于中国的措施，对立陶宛的声援和伊朗及《伊朗核协议》问题。”