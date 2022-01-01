教皇元旦讲话:对妇女施暴是对上帝的"侮辱"

教皇方济各在新年第一天的致辞中呼吁全世界"卷起袖子"为和平而努力，他并谴责说，对妇女施暴就是"对上帝的侮辱"。

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法新社1月1日发自梵蒂冈的电稿说，教皇方济各在2022年第一次“天使祈祷”结束时的讲话中，专门提到在第55个世界和平祈祷日，制止世界暴力的必要性。

在阳光明媚的天空下，这位拥有13亿信徒的天主教会首脑从使徒宫的窗口向聚集在圣彼得广场的人群发表讲话。

他说：“没有必要消沉和抱怨，而是要卷起袖子来建设和平”。"让我们回家思考和平、和平、和平。我们需要和平"。

在2021年12月17日年满85岁的方济各，将于今年3月进入他第九年的教皇生涯。他说，和平是以"具体行动"为前提的，是以"关注最渺小的人，是以促进正义，是以宽恕的勇气，是以熄灭仇恨的火焰"来建立的。

方济各说，和平需要"一个积极的视角，在教会和社会中，我们看到的不是分裂我们的邪恶，而是团结我们的美好！"。

今天稍早，教皇在圣彼得大教堂举行的纪念圣母玛利亚的弥撒中，谴责说，对妇女的暴力行为是对上帝的侮辱。

他说："教会是母亲，教会是女人”。“在母亲孕育生命、在妇女守护世界的同时，让我们共同提升母亲的尊严，保护妇女”。

方济各还说：对妇女的暴力是多么严重啊! 够了! 伤害一个女人，就是侮辱具备女人的人性的上帝。

法新社说，在梵蒂冈12月21日为世界和平日发布的信息中，教皇推荐了建立持久和平的三种方式：“代际间对话、教育、工作"。他认为，这对于+制定社会契约+至关重要，因为没有这种契约，任何的和平项目都是不可能的"。

天主教廷的这份信息文字强调，近年来，世界上用于教育的预算已经"大幅"减少，与此相反，军事开支已超过了"冷战结束时的水平"。

法新社说，教皇方济各在元旦周六的安息日，也谈到了上述主题，并提到"冠状病毒大流行带来的不确定和困难的时期"。

他还说："许多人对未来感到恐惧，被社会形势、个人问题、生态危机的危险、不公正和全球经济失衡所压倒。"他补充说，当我看到圣母玛利亚抱着她的孩子时，我想到了那些逃离战争和饥荒或在难民营等待的年轻母亲和她们的孩子。