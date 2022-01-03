冲击国会1年：三分之一美国人认同对政府使用暴力

特朗普的支持者指控选举欺诈在国会认证拜登胜选之日冲击了国会山2021年1月6日

美国大选分歧导致特朗普支持者冲击国会大厦一年后，法新社1月3日引述美国两家左派大媒的民调指出，有三分之一的美国人认为，“针对政府的暴力行动有时是合理的”。

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美国两家支持民主党的传媒CBS 新闻（CBS News）和《华盛顿邮报》在冲击国会一周年前夕分别进行了民意调查。法新社报道这两项调查时强调美国人为其民主感到担心，但同时透露，在第一项调查中，28%的受访者认为“可以使用武力来捍卫选举结果”；在第二项调查中，34%的人认为，“针对政府的暴力行动有时是合理的”。

法新社1月2日发自华盛顿的报道称，三分之二CBS 新闻的受访者称，特朗普的支持者在2021年1月6日对国会总部的袭击是"政治暴力不断增长的标志"，认为美国民主仍然"受到威胁"。

另据《华盛顿邮报》与马里兰大学的一项研究，美国人对其民主的"自豪感"已从2002年的90%下降到54%。

法新社说，这些民调也说明了美国社会内部持续存在的深刻分歧。

新任总统乔-拜登曾承诺要"调和"这些分歧。拜登和他的副总统哈里斯定于本周四发表讲话，纪念2021年1月6日冲击国会事件1周年。

该报道说，在支持特朗普的选民中，有三分之二的人继续认为民主党籍总统拜登不是合法当选的总统，因为在2020年选举期间发生了欺诈行为。

法新社说，特朗普的选民所说的“选举发生欺诈行为”与特朗普斩钉截铁“无证据”的言论一致。

该报道又说，大约60%的美国人认为，在民选议员认证乔-拜登选举胜利那一刻，特朗普对那些人侵入国会有很大责任。因为在冲击国会大厦发生之前，这位共和党籍总统曾亲自向他的支持者发表讲话，重申选举被"偷走"，呼吁人们“英勇战斗”。

但法新社同时也说，是否认为特朗普对冲击国会有责任，取决于受调者所属党派。比如，根据《华盛顿邮报》的民调，83%支持特朗普的选民认为他的责任很"薄弱"或"不存在"。另据CBS新闻的报道，26%的美国人甚至希望特朗普在2024年总统大选时再次参选。

民主党占多数的众议院，为确定特朗普及其亲信对冲击国会起到的确切作用，成立了一个特别调查委员会。尽管与特朗普关系密切的人都不合作，但该委员会进行了300多次访谈，收集了数千份文件。

该委员会主席，民主党议员本尼·汤普森（Bennie Thompson）周日在美国广播公司上说，在6个月里，"我们发现了令我们担忧的事情，一些人试图破坏我们民主的完整性。"他补充说，"似乎有些人在努力协调，以削弱这次总统选举"，其中可能包括"行政部门、国防部、一些协会中的人，还有非常富有的人，或国家领导人..."。他承诺“将向法院转交所有非法行动的证据。”