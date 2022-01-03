冲击国会1年：三分之一美国人认同对政府使用暴力
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美国大选分歧导致特朗普支持者冲击国会大厦一年后，法新社1月3日引述美国两家左派大媒的民调指出，有三分之一的美国人认为，“针对政府的暴力行动有时是合理的”。
美国两家支持民主党的传媒CBS 新闻（CBS News）和《华盛顿邮报》在冲击国会一周年前夕分别进行了民意调查。法新社报道这两项调查时强调美国人为其民主感到担心，但同时透露，在第一项调查中，28%的受访者认为“可以使用武力来捍卫选举结果”；在第二项调查中，34%的人认为，“针对政府的暴力行动有时是合理的”。
法新社1月2日发自华盛顿的报道称，三分之二CBS 新闻的受访者称，特朗普的支持者在2021年1月6日对国会总部的袭击是"政治暴力不断增长的标志"，认为美国民主仍然"受到威胁"。
另据《华盛顿邮报》与马里兰大学的一项研究，美国人对其民主的"自豪感"已从2002年的90%下降到54%。
法新社说，这些民调也说明了美国社会内部持续存在的深刻分歧。
新任总统乔-拜登曾承诺要"调和"这些分歧。拜登和他的副总统哈里斯定于本周四发表讲话，纪念2021年1月6日冲击国会事件1周年。
该报道说，在支持特朗普的选民中，有三分之二的人继续认为民主党籍总统拜登不是合法当选的总统，因为在2020年选举期间发生了欺诈行为。
法新社说，特朗普的选民所说的“选举发生欺诈行为”与特朗普斩钉截铁“无证据”的言论一致。
该报道又说，大约60%的美国人认为，在民选议员认证乔-拜登选举胜利那一刻，特朗普对那些人侵入国会有很大责任。因为在冲击国会大厦发生之前，这位共和党籍总统曾亲自向他的支持者发表讲话，重申选举被"偷走"，呼吁人们“英勇战斗”。
但法新社同时也说，是否认为特朗普对冲击国会有责任，取决于受调者所属党派。比如，根据《华盛顿邮报》的民调，83%支持特朗普的选民认为他的责任很"薄弱"或"不存在"。另据CBS新闻的报道，26%的美国人甚至希望特朗普在2024年总统大选时再次参选。
民主党占多数的众议院，为确定特朗普及其亲信对冲击国会起到的确切作用，成立了一个特别调查委员会。尽管与特朗普关系密切的人都不合作，但该委员会进行了300多次访谈，收集了数千份文件。
该委员会主席，民主党议员本尼·汤普森（Bennie Thompson）周日在美国广播公司上说，在6个月里，"我们发现了令我们担忧的事情，一些人试图破坏我们民主的完整性。"他补充说，"似乎有些人在努力协调，以削弱这次总统选举"，其中可能包括"行政部门、国防部、一些协会中的人，还有非常富有的人，或国家领导人..."。他承诺“将向法院转交所有非法行动的证据。”
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