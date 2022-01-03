法媒：普京想让北约和欧洲屈服 重振前苏联雄风

俄罗斯与美国及欧洲关系因乌克兰问题而骤然紧张，双方剑拔弩张, 成为目前地缘政治的最热点之一。一方面，基辅及其西方盟友指责莫斯科在该国边境集结了数万名军队，对其安全形成威胁；另一方面，俄罗斯声称它的安全取决于禁止北约的任何扩张，双方对峙僵持不下，在这种情况下，拜登还表示支持外交努力，同意于1月9日至10日在日内瓦与俄罗斯举行会谈。在会谈之后，还将于1月12日举行俄罗斯-北约会议，1月13日举行欧安组织会议。

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法国《费加罗报》记者 Isabelle Lasserre 最近撰文分析认为，通过对乌克兰保持军事压力，俄罗斯总统普京梦想重振前苏联帝国的雄风。作者认为，普京对前苏联有怀旧情结，目前正努力在东欧重树影响力。普京的策略是让美国陷入进退两难死胡同的同时，也致力于边缘化欧洲。有专家警告，普京非常清楚自己的优势，但美国显得过于软弱，而欧洲或许没有意识到正处在一个重要的历史十字路口。

三十年前，随着前苏联的解体，冷战应声嘎然结束。这个结局让曾经的共产帝国在经济，政治和国际影响力上一蹶不振，但普京这个前克格勃特工却不这样认为，对他而言，历史绝对不能就这样过去。自从 2000 年入住克里姆林宫后，他就一直致力于重写某些章节，尤其是那些在共产主义垮台后莫斯科失去对邻国影响力的部分。

《费加罗报》的文章作者指出，普京将1991年苏联解体事件视为一场“地缘政治灾难”，而抹去或清空这段历史，重演冷战对他有利，他要重新审视后苏联的国际秩序，重新获得自己的地位，能够向前苏联的加盟国施加压力。

普京也坚持认为来自乌克兰的民主和自由主义蔓延可能威胁到他的政权，在双边关系越来越紧张之际，他于 12 月 17 日向美国和北约提议建立一个新的雅尔塔会议，这意味着后者将被赶出欧洲东部，让普京重新绘制该大陆的地缘政治地图，并允许莫斯科直接或间接地重新控制前苏联的地盘。而之所以乌克兰成为主要目标国家的原因是，与2008年俄罗斯军事干预后叛乱减弱的格鲁吉亚和面对来自克里姆林宫的政治和经济压力被迫屈服的白俄罗斯不同，乌克兰在2014年经历克里米亚被吞并，东部顿巴斯动乱不止时，一直坚持与西方和民主的靠近，不断敲打北约和欧盟的大门。但对于普京而言，尽管目前乌克兰加入北约的前景还十分遥远，但他坚持认为这依然是不可逾越的红线。

俄罗斯的最后通牒将成为美国总统拜登和普京 1 月 10 日在日内瓦会晤的核心，而且不仅只涉及到乌克兰。俄罗斯总统于12月17日向美国和大西洋联盟提出的两项条件，而且要求对方“立即”接受，但实际上如果接受了就等同破坏了北约。普京要求北约放弃进一步扩大，永久冻结其在前苏联领土上的基地以及美国撤出在欧洲的核武器。克里姆林宫还要求北约停止在东欧国家，特别是波罗的海国家和波兰的活动，在“再保险”措施的框架内，北约在这些国家的存在得到了加强。俄罗斯同时也间接地促使美国人离开东欧。

为何普京现在如此自信地提出这些要求？历史学家弗朗索瓦丝·汤姆分析认为，“普京想抹去苏联解体的历史。他认为权力的平衡已经发生了变化，他认为目前反西方修正主义的力量更具有优势。”

俄罗斯总统希望在欧洲安全方面有发言权。正如当年斯大林从罗斯福和丘吉尔那里获得了对俄罗斯在东方势力范围的承认一样，普京现在要求美国人恢复这一势力范围，随着前苏联国家向西方国家的靠拢，这个势力范围已经在消退。他希望把后苏联空间变成俄罗斯的重要利益和专属统治范围，并得到西方的承认。否则，克里姆林宫就会以 "军事技术替代方案 "威胁乌克兰，也威胁西方。"用俄外交部副部长亚历山大-格鲁什科的话说，即："如果欧洲人想避免使他们的大陆成为军事对抗的场所，他们也必须考虑到这一点。“

美国人的死胡同

美国和北约已经谴责了克里姆林宫的要求。但俄罗斯总统很清楚他目前处于强势地位。卡内基莫斯科中心主任德米特里-特宁在《外交事务》杂志上撰文称："如果普京表现得好像他在这件事上占了上风，那是因为事实确实如此。他已经在乌克兰边境集结了10多万军队和重型装备，可以在数小时内引发军事干预。除了军事讹诈之外，普京还从美国的软弱中获益。”

诚然，美国一直说如果莫斯科入侵乌克兰，将对其实施新的制裁，但美国人也说不会使用军事力量来进行捍卫.....长期以来，美国人一直关注的是北京而不是莫斯科。大西洋理事会欧洲项目主任本杰明-哈达德解释说："拜登政府在俄乌问题上有一种思想惰性。带着满满的尴尬，同时还缺乏想象力。与此同时，普京把他的手指放在了美国外交政策的矛盾上，美国一方面拒绝否决乌克兰加入北约，另一方面又不想在俄罗斯发动军事袭击时保卫基辅。”1月10日在日内瓦，拜登希望避免局势螺旋式上升，同时为乌克兰危机找到外交解决方案"争取时间 "。他认为，这样做的风险是"美国人掉入陷阱。对俄罗斯威胁的最初反应本应更强烈。要进行谈判，你必须处于一种力量的对比关系中"。

在这个背景下，两位总统能在日内瓦湖畔找到什么共同点？一些人正在谈论暂停将北约组织扩展到乌克兰和格鲁吉亚的可能性。但如果白宫为尊重克里姆林宫的红线而做出过多的让步，将进一步打击美国在世界上已经受到严重损害的信誉。2013年8月，前总统奥巴马放弃了对越过化学武器红线的叙利亚政权发动打击，这个举动已经长期地削弱了美国的话语权，为俄罗斯在该地区的干预敞开了大门。2021年8月从阿富汗的灾难性撤军，给人留下了一个软弱无力、难以捉摸的美国形象，这只会加剧人们对美国相对于其盟友的可靠性的怀疑。自从阿富汗撤军以来，世界各国一直在重新定义它们的地缘政治布局。

俄罗斯的语气特别严厉，排除了对其要求的任何 "让步"，12月30号，拜登和普京进行了电话沟通，虽然这次会谈是应克里姆林宫的要求进行的，但俄方的态度并没有软化。美国总统——软软地说——他 "决心 "对俄罗斯入侵乌克兰的新行动作出反应。普京则要求对他提出的安全保障要求给予 "结果"。

欧盟沦为旁观者

文章也指出，虽然最后通牒的对象是美国人和欧洲人，但欧洲在1月10日被排除在谈判之外。普京并不把分裂的欧盟放在眼里，他强行要求与美国进行一对一的会谈，似乎要回到像冷战时期那样。这一次，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在谴责俄罗斯的要求时比白宫更坚定，他认为这些要求是 "完全不可接受的"，对乌克兰的威胁也是如此。"他警告说："一个国家的领土完整和一个主权国家决定自己与其他国家或联盟合作的权利是不可谈判的原则。“ 然而，欧洲一直被俄罗斯挡在门外，它只想与美国讨论自己的命运和重新定义欧洲大陆的安全架构……

至于乌克兰，它有朝一日加入北约的前景变得更加遥远。俄罗斯问题专家弗朗索瓦丝-托姆警告说："1938年慕尼黑会议之后，西方国家为把捷克斯洛伐克抛弃在希特勒的魔掌中而感到羞愧。今天，我们正在懦弱地抛弃乌克兰，但我们甚至没有意识到我们的不光彩，也没有意识到向侵略者屈服的危险。“