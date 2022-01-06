世界网球一哥在澳大利亚海关被拦下了 塞尔维亚总统怒怼

世界网球排名第一的诺瓦克-德约科维奇今天在墨尔本机场走下飞机时，却遭到澳大利亚海关取消了他的签证遭禁止入境，称他缺乏进入该国的必要文件。塞尔维亚总统武契奇立马指责澳大利亚对这位网球冠军的 "恶劣待遇"。德约科维奇眼下滞留在机场海关，称已决定对禁止入境令提出上诉。

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因德约科维奇的签证被取消，塞尔维亚指责澳大利亚对本国网球明星待遇不好。

不过，澳大利亚总理曾威胁说，如果德约科维奇的比赛疫苗豁免没有正当理由，将 "用第一架航班飞机 "将他遣送回塞尔维亚。德约科维奇至今拒绝接种疫苗。因疫苗规定，德约科维奇已经在多地多次爆发口水争议。此次赴澳比赛，赛前也已经因德约科维奇没有打疫苗就争议满天飞。其他参赛运动员要求澳大利亚当局坚守原则一视同仁，不能有特例。

这位世界上最好的网球运动员曾被授予医疗豁免权，以前往墨尔本参加澳大利亚公开赛，这是今年的第一项大满贯赛事，将在1月17日至30日之间进行。但今天一切都崩溃了。据澳大利亚海关在他下飞机时说，这位九次大赛的冠军 "未能提供进入澳大利亚的适当文件，因此他的签证被取消了。没有有效签证或签证被取消的外国公民将被拘留并被驱逐出澳大利亚。"

据澳大利亚媒体报道，他没有填写正确的签证申请表格，而且他申请的签证不允许医疗豁免。

据澳大利亚总理莫里森称，“德约科维奇先生的签证已经被取消了。规则就是规则，特别是在涉及我们的边界时。没有人可以凌驾于这些规则之上。” 澳大利亚总理在Twitter上还写道：“我们严格的边境政策是澳大利亚成为世界上新冠肺炎病毒死亡率最低的国家之一的关键，我们将继续保持警惕。”

但是，塞尔维亚总统不这样看。而且由于塞尔维亚总统亚历山大-武契奇指责澳大利亚在 "虐待 "他的贝尔格莱德的一号球员，这一案件肯定会出现政治转折。塞尔维亚总统说，他已经和这名球员谈过，并告诉他 "整个塞尔维亚 "都和他在一起，当局正在采取 "所有措施 "来 "尽快 "停止澳大利亚对他的做法。"他说："根据国际公法的所有规范，塞尔维亚将为诺瓦克-德约科维奇、正义和真相而战。

据武契奇说，“我刚刚与诺瓦克-德约科维奇的电话交谈。我告诉我们的诺瓦克，整个塞尔维亚都和他在一起，我们的当局正在采取一切措施，尽快阻止对世界上最好的网球运动员的骚扰。” 塞尔维亚总统在他的Instagram账户上还写道："根据国际公法的所有规范，塞尔维亚将为诺瓦克-德约科维奇、为正义和真相而战。" 他还说："顺便说一句，诺瓦克很坚强，我们都知道他。"

诺瓦克-德约科维奇的父亲Srdjan也迅速做出反应，他指责"驱逐"他的儿子。德约科维奇的老爸在一次采访中感叹道："我们的骄傲，我们的诺瓦克要提前回家了......。我们必须给予他应有的欢迎。"

据澳大利亚法院官员今天周四表示，这位世界头号网球运动员已经对澳大利亚当局的决定提出了司法申诉。

一般认为，诺瓦克-德约科维奇应当能够被准许入境，因为澳大利亚海关指诺瓦克-德约科维奇的签证只是表格有误。诺瓦克-德约科维奇的团队不可能在没有墨尔本赛事组委会的疫苗豁免许可的情况下让诺瓦克-德约科维奇贸然闯关。