日澳今签《互惠准入协定》防卫合作迈大步

日本和澳洲周四签署了一项协议，在防务方面紧密合作。这是在中国军事和经济实力上升的背景下，两国加强安全关系的最新步骤。针对日本和澳洲签署加强防务合作协议，中国外交部表示不希望日本与澳大利防务合作针对第三国。日本政府将以此次日澳协定为模本，力争与其他“志同道合国家”缔结协定。日本已与英国在去年10月启动谈判，法国也有意与日本缔结。

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日本和澳大利亚今天签署互惠准入协定，以期加强防务合作。据路透社今天报道说，日本首相岸田文雄和澳洲总理莫里森举行了一次线上峰会，签署了一项已经酝酿了数年的协议。

出于有关中国的担忧，包括其对台湾施压、该地区的航行自由和贸易争端，澳大利亚一直在与日本、印度、美国和英国加强防务关系。据莫里森说，《互惠准入协定》(RAA)将允许澳洲和日本军队在防务和人道主义行动中无缝合作。

这是日本与其它国家签订的第一份此类协议。

莫里森在一个签字仪式上说，“日本是我们在亚洲最亲密的伙伴，这体现在我们的特殊战略伙伴关系上，这是澳大利亚唯一的这种伙伴关系--两个致力于法治、人权、自由贸易和自由开放的印度太平洋的伟大民主国家之间共同信任的平等伙伴关系。”

日本唯一的其他军事协定是与美国签订的，这是一项可追溯到1960年的驻军地位协定，允许美国在日本境内和周边建立军舰、战机和数千名士兵驻扎的基地，作为美国称之为区域安全基石的联盟的一部分。

莫里森对岸田说，“《互惠准入协定》是一个具有里程碑意义的条约，这为复杂和快速变化世界的先进防御和安全合作开启了新篇章，这一点你我都非常清楚。”莫里森在会议前说，需要与日本建立更强有力的关系，“以应对一个新的和更具挑战的环境，特别是在印度太平洋地区”。

路透社说，岸田原定于周四前往澳洲，但为应对日本新冠病例激增而取消了这次出行。

据共同社今天报道称，日澳签署《互惠准入协定》 便于展开联合训练。

日本首相岸田文雄和澳大利亚总理莫里森6日举行视频会议，签署了有关自卫队和澳军联合训练和应对灾害的《互惠准入协定》（RAA）。着眼于中国军力扩大，日本将加强与视作“准同盟国”的澳大利亚间在安全领域的合作。两国首脑签署后举行了会谈。会谈中将确认双方为实现“自由开放的印度太平洋”而携手合作。

岸田在签署仪式上强调称，“这是日澳安全合作迈向新台阶的划时代协定。”莫里森表示，通过协定“两国间将实现高水平合作”。

据该报道，《互惠准入协定》是提前规定部队联合训练时简化携带武器入境和海关手续等的协定。有望获得两国间部队派遣变得顺畅，安全合作更方便展开的效果。除了《日美地位协定》，这是日本首次缔结此类协定。

日澳两国经过各自的国内程序后，协定将生效。为此还将设置就运用协定展开磋商和协调的新机构“联合委员会”。

共同社说，日澳两国2014年就启动谈判达成一致，但因日本死刑制度等为由陷入僵局。废除死刑的澳大利亚要求军方相关人员若在日本犯了重罪也应适用豁免。此次协定中规定，执行公务时犯罪由派遣国拥有审判权，而公务外犯罪由接收国拥有。

日本政府将以此次日澳协定为模本，力争与其他“志同道合国家”缔结协定。日本已与英国在去年10月启动谈判，法国也有意与日本缔结。