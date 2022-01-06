都是疫苗争议的错：德约科维奇网球梦断墨尔本？

塞尔维亚男网名将德约科维奇今天抵达墨尔本后遭取消入境签证，寻求澳网卫冕及历史性第21个大满贯金杯横生波折，很可能是他靠免打疫苗与隔离的豁免参赛，在澳大利亚引发众怒。最新的消息说，澳大利亚法院昨天今天已经两次对此案聆讯，德约科维奇将在墨尔本一家饭店待上至少72小时，争取在10日举行的新的聆讯推翻禁止他入境澳洲的决定。

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据中央社今天引述消息报道，德约科维奇遭澳洲撤签证，专家认为：须举证法律疏失才能扭转遣返结果。

塞尔维亚男网名将德约科维奇6日抵达澳洲后被拒绝入境。据“华盛顿邮报”指出，当今男网高居世界第一的德约科维奇昨夜带着得以不用强制接种新冠疫苗的医疗豁免抵达墨尔本土拉马林机场（Tullamarine Airport）后，就被带入一间没有窗户的海关办公室，澳洲当局审查他的签证并质疑他所获的参赛医疗豁免合法性后，境管当局注销他的签证。

德约科维奇随即在今天凌晨被转往一间专门等候离境班机的旅馆，但他已透过律师盼透过法律途径扭转。

据澳洲边境检查署（Australian Border Force）发布声明称“德约科维奇先生因无法提供适当证据，并不符合入境要求，签证因此遭撤销。非本国籍人士若无有效入境签证，或签证遭撤销，都将被拘留并离开澳洲”。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）态度坚决，强调落实严格防疫规定不容例外。他推文说：“德约科维奇先生的签证已被注销。规定就是规定，尤其事涉我们的境管，无人可凌驾。澳洲能成为全球COVID-19疫情死亡率最低国家之一，严格的境管政策是核心，我们将继续保持审慎。”

华邮引述一名接近澳网赛会的知情人士透露，德约科维奇正确地遵照澳洲的每一步签证程序，甚至连他的医疗豁免在审核时，能识别出身分的讯息都有适切屏蔽，排除他获得独厚的可能性。

但在知情人士看来，是德约科维奇公布自己有医疗豁免、引发两年来饱受严格防疫限制之苦的墨尔本及澳洲各地众怒后，澳洲当局态度才出现大转向。知情人士说：“他每件事都按规定办理，奈何氛围变了，沦为千夫所指。”

澳洲网球协会（Tennis Australia）和墨尔本所在的维多利亚州官员表示，德约科维奇是少数几位获得医疗豁免的参赛者之一，由于申请医疗豁免均为匿名、且由两个独立的小组审核，不会有特殊待遇。

根据大会规定，除非有医疗豁免，这次包括队职员、球迷在内所有参加澳网者，都必须出示疫苗接种证明。

然而澳网医疗豁免的审查，却不含负责入出境管理与签证核发的澳洲联邦单位，终于让问题发生。

据澳洲网协执行长提列（Craig Tiley）告诉媒体，得以申请医疗豁免的理由包含过去对疫苗的不良反应、近期动过手术、心肌炎或过去6个月有确诊过等并提出证明，但德约科维奇没提出申请的理由。

华邮指出，各界对医疗豁免的批评及澳网为顶尖球员开后门的耳语，很快就让众人义愤填膺。

据确诊后接受过隔离的前网球选手葛罗斯（Sam Groth）投书媒体写道“我们全都经历封城、防疫限制、强制居家等，对生活的冲击难以计数，别跟我讲德约科维奇对此一无所知”。

墨尔本居民华顿（Christine Wharton）受访说：“该做的我们一样没少，都乖乖去接种，甚至加强针也打了，然后一些海外来的人突然就可豁免，这绝对很可恶。”

德约科维奇在4日于推特宣布收到澳网的医疗豁免、得以不用跟所有人一样入境澳洲后隔离14天及强制接种疫苗后，恐怕是压垮骆驼的最后一根稻草。

据“纽约时报”指出，德约科维奇从不吝表达一些科学与医学的另类观点，像他曾声援祈祷与信仰能净化水中毒素的看法，也在诸多场合反对强制施打疫苗，他此前也一直不讲自己有无接种。

澳洲网协执行长提列昨天受访时透露，这次有26名选手申请医疗豁免，获准者“屈指可数”。按提列的说法，来澳洲参与澳网的3000多名人员，99%都有打疫苗。

英国网球名将莫瑞（Andy Murray）胞兄杰米（Jamie Murray）就说：“我猜若没打疫苗的是我，才拿不到医疗豁免咧。”但也不乏批评澳洲政府恶整乔科维奇者，同样反对强制打疫苗的美国选手衫格林（Tennys Sandgren）就推文称“澳洲不配举办大满贯比赛”。

据澳洲人报（The Australian）分析，法律专家不看好德约科维奇可透过法律途径转圜，弄不好被禁止入境澳洲3年都有可能。

据悉尼大学公法法学教授克劳克（Mary Crock）表示，德约科维奇目前待的旅馆就等同拘留所，他会待到被遣返或重新拿到签证，后者取决于他向联邦法院提的诉讼。据克劳克说：“他的签证被注销，若非不符入境所需事项，就是陈述不实。他不能一副‘我是世界球王就该获准入境’的样子，而是要能举证签证被注销是因法律疏失”。

澳洲广播公司新闻网（ABC News），德约科维奇寻求第10座澳网男单冠军、历史性第21座大满贯金杯之旅已然被打乱。34岁的乔科维奇是去年澳网男单冠军，目前与费德勒（Roger Federer）、纳达尔（Rafael Nadal）共同保持20座大满贯金杯的最多纪录。

纳达尔这次也会出征澳网，费德勒则因伤这次没参赛。

针对男网世界排名第一的德约科维奇抵达墨尔本后因未符合防疫入境规定而遭取消签证，德约科维奇长期竞争对手纳达尔今天表达遗憾，但认为乔科维奇必须面对自己不接种疫苗的后果。据纳达尔表示：“对我来说，唯一明确的是，如果你接种疫苗，你可以在澳洲网球公开赛和任何地方比赛；在我看来，世界已经受够了不遵守规则的痛苦。” 纳达尔还说：“他（德约科维奇）自己做出决定，每个人都可以自由地做出自己的决定，但也有一些后果。”

纳达尔表示：“当然我不喜欢现在发生的情况。在某种程度上，我为他感到惋惜。”纳达尔说，“但是同时，他几个月前就知道规定，所以这是他自己做的决定。”

中央社说，纳达尔今天在墨尔本夏季赛（Melbourne Summer Set）击败立陶宛选手贝兰基斯（Ricardas Berankis），加速他从疫情和伤病中恢复的脚步。

囊括20座大满贯赛冠军的纳达尔，在这项澳网热身赛第二轮以6比2、7比5获胜，闯进大会最后8强之林。这是他从去年8月以来在ATP巡回赛上的第一场单打比赛。

德约科维奇的律师和澳洲移民部长的代表在今天举行的聆讯中达成协议，决定在10日于联邦法院举行聆讯前，不会采取行动将坐拥20座大满贯男单冠军的球王驱逐出境。

法官凯利（Anthony Kelly）表示，他对于德约科维奇从移民拘留设施远端提供证据持开放态度。澳洲网球协会（Tennis Australia）希望在11日前解决这件事，凯利也警告，他不会受到澳网协会的影响。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）为德约科维奇抱不平，称其他取得医疗豁免的网球选手都获准入境澳洲，唯独乔科维奇遭到刁难。武契奇告诉媒体：“（针对乔科维奇的）政治猎巫并不符合公平竞赛原则，包括澳洲总理在内的每个人都假装规则适用于所有人。”

据武契奇表示，塞尔维亚当局已两度联系澳洲大使，塞尔维亚总理布纳比奇（Ana Brnabic）将会与澳洲内政事务部一名高级别官员保持联系。