德约科维奇之后 捷克女将沃拉科娃也遭澳洲撤销签证

在世界球王德约科维奇（Novak Djokovic）因接种疫苗争议而被澳洲撤销签证引发争议后，一名捷克网球女将也受到同样对待，但她可能决定放弃比赛，离开澳洲返回。

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据中央社报道：捷克政府1月7日说，已抵达澳洲准备参加澳洲网球公开赛的捷克女将沃拉科娃（Renata Voracova），也遭到澳洲政府撤销签证。这之前，世界球王德约科维奇因接种疫苗争议，抵达墨尔本后签证遭撤销。

国营澳洲广播公司（ABC）和“世纪报”（The Age）、“雪梨晨驱报”（Sydney Morning Herald）等澳洲媒体7日稍早引述政府消息人士报导，擅长双打的38岁捷克女将沃拉科娃遭到澳洲边境检查署拘留。

澳洲边境检查署当晚发布声明，证实一名与澳洲网球公开赛（Australian Open）有关人士遭到撤销签证，但未提供姓名。声明还说：“这名人士已被带往移民拘留地点，等待遣返离开澳洲。”

另据法新社7日晚拍到的画面，在澳网比赛城市墨尔本的一个移民拘留场所，一名似乎是沃拉科娃的女性从窗户往外窥探。这个拘留中心是由公园饭店（Park Hotel）改装，目前有32位难民和寻求庇护者待在里面。

该报道相信德约科维奇（Novak Djokovic）目前也是被临时拘留在这里。捷克外交部透过电子邮件告诉法新社：“沃拉科娃和乔科维奇待在同一个拘留所。”

澳洲报纸报导，世界排名第81的沃拉科娃据信是在2021年12月入境澳洲，当时她声称因近期感染过COVID-19，而得以豁免接种疫苗。

报导还说，沃拉科娃被告知她必须很快离境。目前仍不清楚，她是否会像同样以医疗豁免取得澳洲签证的德约科维奇一样，提出法律挑战。

捷克外交部对法新社表示，它正就沃拉科娃遭拘留向澳洲表达抗议，但沃拉科娃“因为训练选择受限”，已决定不参加澳网并同意离境。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）7日稍早透露，除了德约科维奇外，澳网另有2人的签证正遭到调查。有报导说，分别是一名球员和一名工作人员。

澳洲边境检查署也说，另有一位身分未曝光人士经过他们调查后，已“自愿离开澳洲”。

澳洲政府7日曾表示，未完整接种疫苗的外籍人士如果在近期曾染疫，不代表能够获准入境。