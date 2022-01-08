政治分析家指出：美中因台湾关系紧张是亚洲2022年的首要风险

政治风险分析家皮特森（D.J. Peterson）指出，美国和中国因台湾产生的紧张关系将是亚洲2022年所面临的首要风险。因为北京认为，华府对台湾的任何作法皆有违北京利益。

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Longview Global Advisors研究公司总裁皮特森在美国媒体CNBC电视节目发表上述谈话。

他说：“我认为2022年在亚洲，这就是首要风险所在。看看此刻的美中关系，根本就是一种‘冷战第2部曲’式的关系。”

美国总统拜登去年底将2022会计年度《国防授权法案》（NDAA）签署为法律，皮特森说，“这部国防授权法有若干北京不乐见的条文，包括向台湾示好。任何国家对台湾示好北京都会作出非常激烈的回应。”

《国防授权法》有一项明确针对中国的条文，为太平洋威慑倡议（Pacific Deterrence Initiative）投入71亿美元经费，以期在印太地区与中国进行战略竞争；另内含一项美国国会支持台湾防务的声明。

皮特森指出：“台湾和各个区域势力2022年的挑战是，各国如何在与中、美两者的地缘政治、贸易、科技和供应链利益之间求取平衡点？”同时这些挑战出现在冷战场景下，则“大幅升高了赌注”。

他强调，中国已“惹恼”了亚洲许多合作伙伴，2月将在北京登场的冬季奥运是评估中国全球形象的重要依据。

他说：“北京冬季奥运将会很有趣，这究竟会被视为中国对外伙伴与合作关系的另一项成就和机会，或是会比较残酷地揭露中国的真相，并凸显其未来的风险和令人失望之处？”

美国已于12月宣布外交抵制北京东奥，中国当局则谴责此举违背奥运精神，称将采取必要且坚决的反制措施。