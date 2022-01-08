新冠病毒：世界染疫过3亿 每天暴增两百万

法新社依据官方数据统计，全球感染新冠肺炎病毒病例数已突破3亿。染疫正在因为Omicron变异毒株而加倍增长。在过去七天里，全球平均每天有2百多万染疫被记录。而在2021年12月23日至29日的一周内，每天才报告有100万个染疫病例。

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据法新社说，全球感染新冠肺炎病毒病例于7日凌晨突破3亿。世界卫生组织（WHO）记载的中国2019年12月底报告爆发这种病毒传染流行病迄今，全球累计染疫病例数已超过3亿例。

首先在波札那和南非现踪的COVID-19新变异株Omicron因传播快速，自去年底以来染疫人数持续攀升。而Omicron带来第4波冠状病毒疫情，许多国家通报染疫病例创新高。过去1周，全球新增1350万起染疫病例，较前1周激增64%，平均每天新增193万8395例。

全球有34国创单周新增染疫纪录，其中8国分布在欧洲、7国在非洲，以及6国在拉丁美洲和加勒比地区。

美国、加拿大和澳大利亚也都报告了染疫创新高纪录。

根据法新社1月8日午时后的统计，从1月1日至7日的一周内，全球每天记录的Covid-19病例超过200万，这一数字在十天内翻了一番。

在过去七天里，平均每天有2,106,118起染疫记录。在2021年12月23日至29日的一周内，每天100万个案例的门槛被踢破。

自2021年11月底在博茨瓦纳和南非发现Omicron变体以来，每日新病例的数量增加了270%。目前绝大部分新病例是在欧洲（七天内有7,211,290例，与前一周相比+47%）以及美国和加拿大（4,808,098例，+76%）发现。这两个地区分别占全球一周内报告病例的49%和33%。

新冠肺炎病毒感染在几乎所有大陆都有非常强劲的加速发展：大洋洲（7天内369313例，+224%）、拉丁美洲和加勒比地区（1126862例，+148%）、中东（7天内209021例，+116%）和亚洲（714017例，+145%）。

当欧洲和美国/加拿大的感染人数报告冲向新的最高统计时，目前只有非洲记录了平衡的数字（七天内有304,224例）。

据法新社说，然而，当前的感染浪潮并没有造成死亡人数的相应成倍增加。在过去七天里，全世界平均每天有6,237人死亡的记录，这几乎是自15个月前2020年10月底以来的最低值。不过，最近，在11月29日至12月5日期间，就在发现Omicron变体之后，每天有多达8049人的死亡记录。

法新社说，这些数字是基于每个国家的卫生当局的每日报告。尽管自新冠肺炎病毒大流行开始以来，许多国家在2019年底发现该病毒后加强了筛查工作，但仍有相当一部分病情较轻或无症状的病例未被发现。此外，测试政策因国家而异。