就乌克兰危机举行日内瓦会谈前 美俄双方都传达不妥协信号

本周起，俄罗斯与美国北约等机构将就乌克兰紧张情势展开几场会谈。美国国务卿布林肯周日1月9日表示，化解乌克兰紧张局势的关键在俄罗斯，俄国必须在对话与之间作抉择。而俄罗斯则传达出毫不妥协的信号。

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俄罗斯总统普京已经在俄乌边界部署数以万计部队，引发美俄陷入往昔冷战时期的僵局。就即将开始的美俄谈判，俄国外交部9日表示，副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）带领的团队已抵达日内瓦，预计明天进行正式会谈。之后，俄国12日另将与北约在布鲁塞尔协商，13日则将在维也纳与欧洲安全暨合作组织（OSCE）会商。

俄国副外长雷雅布可夫对俄罗斯媒体警告说，一系列外交行动在开完一场会议后突然终止，是完全可能发生的事。“我无法排除任何事，这是完全有可能发生的情况，美国人不应对此抱持幻想。” “我们自然不会在压力下，以及会谈的西方与会者不断形塑的威胁中，做出任何让步。”雷雅布可夫的评论，传达出俄国毫不妥协的讯号。

另据法新社报导，美国国务卿布林肯告诉美国有线电视新闻网系：“通过对话与外交斡旋的方式，可化解若干歧见并避免冲突，另外的方式就是对抗，如果俄罗斯再次入侵乌克兰，将面临严重后果，俄罗斯打算怎么办，我们拭目以待。”

布林肯警告，能否通过谈判取得乐观成果，某种程度上全看俄罗斯能否别那么一副咄咄逼人的姿态，也就是“意图出兵乌克兰，使得局势升高”。

他说：“若是我们真的意欲取得进展，我们就得著手舒缓局势，而且俄罗斯务必消弭目前对于乌克兰构成的威胁。”

俄国8年前占领属于乌克兰的克里米亚半岛后，如今数以万计的俄军又在乌克兰附近集结，美国和乌克兰认为，俄国此举可能是在为新的入侵行动做准备。

俄国则否认有入侵乌克兰的计划，并在上月提出一系列要求，包括禁止北约进一步扩张，以及北约应停止在1997年后入盟的中东欧国家境内活动。美国与北约则回应说，俄国大部分提案都没有谈成的希望。

中央社报道：美国总统拜登政府一名高官8日表示，美国不愿讨论限制美军部署，或是美军在区域内北约国家的动态。但美国已准备好讨论各方限制区域内军事演习和飞弹部署的可能性。