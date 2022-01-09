德约科维奇身陷墨尔本“命若琴弦”

世界网球第一人塞尔维亚选手诺瓦克-德约科维奇正在赌他周一参加澳大利亚网球公开赛的机会，他要求澳大利亚法院判决他报告说去年12月曾感染新冠肺炎病毒后是否可以免于接种疫苗就参赛。德约科维奇反对打疫苗，他或可能也没有打疫苗。这个世界上支持德约科维奇的人与反对德约科维奇的人都在与日俱增。不过，德约科维奇被揭露或有两次违反疫情规定，尤其是去年12月被诊断检测新冠病毒阳性还没有任何告知与防疫措施就参加了两个大型互动活动，引发了对德约科维奇的诚信与责任性的质疑。

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据法新社今天预见了德约科维奇明天面临澳大利亚法院两种判决结果的走势。澳大利亚联邦法院在线听证会将于周一上午10点（格林尼治标准时间周日晚上11点）开始。

如果德约科维奇胜诉：

如果安东尼-凯利法官作出有利于德约科维奇的裁决，他将推翻对其签证的撤销，使德约科维奇的入境签证再次有效。法新社说这将是仇视疫苗的德约科维奇的一场轰动性的胜利，也是澳大利亚政府的一次重大挫折，澳大利亚政府为打击新冠疫情已经实施了大约两年的严厉的边境限制。

如果这种情况发生，这位塞尔维亚人明星的律师在听证会前提交的一份35页的文件中呼吁在10日周一下午5点前 "立即释放 "德约科维奇。

他们还要求法官 "尽快 "做出裁决，而不是等待法律程序，他们说法律文件可以在以后再公布。

澳大利亚网球公开赛在周一的听证会后仅七天开始。然而，德约科维奇的哥哥告诉塞尔维亚媒体，他不知道如果法院作出有利于德约科维奇的裁决，他的哥哥是否会参加比赛：“我想即使是诺瓦克此刻也不清楚，因为他被情绪所淹没。” 德约科维奇的哥哥说：“我认为网球和大满贯现在在他的想法中处于最后的位置。”

澳大利亚上诉

但澳大利亚政府肯定会对这样的司法决定提出上诉。一般认为，澳大利亚政府放弃上诉，是不可思议的事情。据拥有20多年经验的移民法专家克里斯托弗-莱文斯顿分析案情说，而在上诉期间，德约科维奇将继续被移民拘留。

如果澳大利亚政府获胜

法新社说，如果听证会对澳大利亚政府有利，当局可能会寻求用墨尔本机场的第一架航班将德约科维奇驱逐出澳大利亚。

上周四，法官命令内政部长卡伦-安德鲁斯在德约科维奇的签证撤销程序进行期间不要驱逐他。该命令于明天周一下午4点到期。

移民法专家克里斯托弗-莱文斯顿说，政府的论点是基于《移民法》中的措施，而这些措施 "最终将使德约科维奇先生的申请失败"。根据该法案，部长只需要证明签证持有人存在 "将、可能或可能 "对澳大利亚人的健康、安全或福利构成风险。

但是，即使澳大利亚政府赢了，这位塞尔维亚超级明星也可以提出上诉。

德约科维奇提出上诉

如果法官拒绝德约科维奇的上诉申请，可能会有挑战。据专门处理移民问题的高级律师约翰-芬德利（John Findley）说：“如果德约科维奇输了，他很可能会上诉。” 但据他认为，在这种情况下，德约科维奇的律师将不得不证明说澳大利亚疫情程序的错误，并指出一个未经发现的疫情政策有错的法律观点。

但据移民法专家克里斯托弗-莱温斯顿说，即使提出这样的上诉，德约科维奇也不能在案件上诉辩论处理期间自由行走。这位律师专家说，虽然法官允许上诉，但法官不能命令政府为德约科维奇发放文件，允许德约科维奇离开拘留所。

法新社引述报道称，澳大利亚内政部长也许可以发放这样的文件，但考虑到澳大利亚政府对此案的立场以及放行德约科维奇自由的决定所产生的政治影响，女部长被认为不太可能这样做。