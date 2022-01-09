美俄今在日内瓦对话 商谈导弹与军演对等部署与克制

华盛顿与欧洲指控莫斯科准备再次入侵其邻国乌克兰之际，美国与俄罗斯官员正在瑞士会面，试图缓解紧张情势。消息说美俄会谈星期天稍晚就可能在日内瓦展开。会谈包含导弹系统在欧洲对等部署与克制议题。

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美国白宫官员透露，美国准备在和俄罗斯商讨乌克兰局势时，讨论彼此限制此区军演规模与导弹部署等议题。华盛顿与欧洲指控莫斯科准备再次入侵其邻国乌克兰之际，美国与俄罗斯官员正在瑞士会面，试图缓解紧张情势。

法新社引述白宫上述官员在视讯记者会透露部分细节说，假如任何承诺都是「对等的」，「有些领域…是我们认为可能取得进展的地方」。这位要求不具名的官员表示：「俄罗斯说过，攻击性导弹系统可能部署在乌克兰，让他们备感威胁…美国无意那样做，所以如果俄国愿做出对等承诺，我们或许能在这方面达成共识。」

这位官员还说，莫斯科也已表达有意讨论欧洲特定导弹系统的未来，大概是中程核导弹条约（INF Treaty）」。美国方面透露，「我们对讨论此事抱持开放态度」。

这位消息人士还说，华盛顿准备针对俄国军演以及美国与北大西洋公约组织（NATO）执行的军演，讨论互相限制规模的可能性。但这位官员警告：「我们星期天晚开始这些讨论之后，才会知道俄国是不是准备认真且真诚地协商。」

这位官员表示，俄美可能在星期天展开初步对话，10日再召开主要会议。