美国太空望远镜打开“金眼”拟今夏开始探测

美国太空望远镜成功打开“金眼”，望远镜顺利全部张开，计划今年夏天开始太空探测。

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詹姆斯·韦伯（James Webb）太空望远镜是去年圣诞节发射升空的美国航空航天局的最新太空望远镜，携带直径6.5米的大型镀金折叠镜面，被科学家称之为“金眼”（golden eye）。

“金眼”1月8日执行飞行控制人员的指令把最后一块镜面打开，从而把韦伯太空望远镜全部张开。

美国航空航天局科学使命负责人祖尔布琴（Thomas Zurbuchen）说，“我很激动。多么了不起的一个里程碑。我们现在在天空看到这个美丽的模式了。”

位于巴尔的摩的飞行控制人员1月7日开始张开主要镜面的左侧翻板。控制室内的气氛星期六更为活跃，当右侧翻板张开就位时，控制室内雀跃欢腾，一片热烈掌声。

祖尔布琴说，“我们在轨道部署了一个望远镜，一个世界从未见过的宏大望远镜。”

祖尔布琴对控制团队表示祝贺时说，“所以每个人对创造历史感觉如何？你们刚刚创造了历史。”

欧洲航天局的天文学家诺塔（Antonella Nota）对此表示祝贺。她说，“我们已经为这一刻等待了如此之久。”

韦伯望远镜再过两个星期就会抵达距离地球表面160万公里的运行轨道，计划今年夏季开始宇宙探测使命。