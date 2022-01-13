丹麦境内间谍活动猖獗 窃取技术觊觎北极

丹麦情报机构今天1月13日发布报告指出，外国间谍在丹麦的活动大幅增加，威胁主要来自中国，俄罗斯，伊朗，间谍活动涉及偷窃技术及对北极岛屿的觊觎，甚至有暗杀企图。

广告 继续浏览后续

据法新社今天1月13日发自哥本哈根的报道，在丹麦军事情报部门负责人拉尔斯-芬德森（Lars Findsen）被控泄露机密文件入狱，调查正在闭门进行之际，丹麦情报部门周四发布报告，对其境内的间谍活大幅增加表示担忧。

丹麦情报局（PET）在一份声明中说：近年来，一些国家针在丹麦的情报活动越发活跃，威胁明显增加。这些威胁包括：间谍活动、影响活动、骚扰、试图非法获取产品、技术和知识，以及在特殊情况下的暗杀企图，延伸到丹麦自治领土“法罗群岛”和“格陵兰岛”，声明称，这是源自对北极的兴趣，并说，威胁主要来自俄罗斯、中国和伊朗。

丹麦反间谍部门负责人安德斯-亨里克森（Anders Henriksen）告诉丹麦《政治日报》（Politiken）："中国正在大力将丹麦的先进技术和知识转移回中国。他并说，这种威胁潜藏在一些大学院校的学术交流活动中。

亨里克森说：“某些类型的研究，即使在非常早期的阶段，也可能被用于军事目的，这可能是一个问题。”

去年夏天，丹麦《政治日报》曾披露，丹麦至少有30名研究人员在中国的"千人计划"下受到招募。

丹麦情报部门更多出现在媒体探照灯下。据丹麦公共电视台丹麦广播电台（DR）去年5月播出的一项调查，华盛顿利用丹麦海底电缆网络窃听四个国家（德国、瑞典、挪威、法国）的公众人物，包括安格拉-默克尔，至少持续到2014年。

此外，丹麦军事情报负责人拉尔斯-芬德森（Lars Findsen）因泄露机密文件而被关押了一个月。调查正在闭门进行。但据当地媒体报道，该案件也包括他向媒体泄露机密信息。