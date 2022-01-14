俄罗斯威胁：美俄对立不减不排除向古巴与委内瑞拉派兵

俄罗斯副外长里亚布科夫表示，俄罗斯与美国就乌克兰安全局势进行的谈判陷入僵局，并暗示俄罗斯可能在委内瑞拉和古巴部署军力。但白宫国家安全顾问沙利文说：“如果俄罗斯朝这个方向发展，我们将果断应对。”

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据华尔街日报今天报道称，莫斯科威胁说，若俄美紧张局势不减，俄罗斯或在委内瑞拉和古巴驻军。俄罗斯副外长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)表示，俄罗斯与美国就乌克兰安全局势进行的谈判陷入僵局，并暗示俄罗斯可能在委内瑞拉和古巴部署军力。俄罗斯已提出要求暂停对俄构成威胁的西方军事活动，目前俄政府正试图施压美国就这些要求作出回应。

里亚布科夫周四表示，如果俄美紧张关系持续加剧，俄罗斯不排除在委内瑞拉或古巴部署“军事基础设施”。最近几周，由于俄罗斯在俄乌边境大规模集结兵力，俄美局势已急剧恶化。

里亚布科夫周四在莫斯科接受私营俄语电视台RTVi的采访时说：“我不想确认任何事，我不会排除任何可能……这取决于美方的行动。”里亚布科夫表示，本周的几轮谈判对化解乌克兰危机没有取得什么进展，在这种情况下，他认为没有刻不容缓的理由与美国进行新的谈判。

后来，白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)在华盛顿表示，美国和欧洲官员将在未来几天进行磋商，但与俄罗斯进行进一步讨论的日期尚未确定。

沙利文在谈及俄副外长里亚布科夫关于可能在拉美部署兵力的言论时表示：“我不会对战略稳定对话中没有提到的虚张声势的公开言论作出回应。”沙利文所称的战略稳定对话是指美俄官员周一在日内瓦举行的会谈。沙利文说：“如果俄罗斯朝这个方向发展，我们将果断应对。”

据华尔街日报说，里亚布科夫关于可能向古巴和委内瑞拉部署军力的警告，反映了长期以来俄罗斯在这两个国家的影响力；古巴和委内瑞拉的威权政权向来与俄罗斯关系密切。

古巴曾是苏联在冷战时期的合作伙伴，作为俄罗斯盟友的委内瑞拉不仅热衷于购买苏霍伊(Sukhoi)战斗机等俄罗斯军事硬件，而且当地还部署有俄罗斯军事顾问和技术人员。

里亚布科夫的言论被委内瑞拉的反对派运动视为一种威胁，该运动近年来未能把总统马杜罗(Nicolas Maduro)赶下台，部分原因是后者得到俄罗斯的扶持。

据华尔街日报说，委内瑞拉反对派领导人瓜伊多(Juan Guaido)在一次演讲中说，俄罗斯人无权在委内瑞拉部署军力，“因为委内瑞拉是一个主权国家，应就其土地、行动和防务自行作出决定”。美国把瓜伊多视为委内瑞拉的合法总统。瓜伊多还表示，俄罗斯是想要让委内瑞拉卷入一场甚至与拉丁美洲没什么关系的冲突，还是想要利用拉丁美洲的稳定问题进行政治宣传？