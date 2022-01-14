朝鲜周五再行试射 斥美国借制裁故意升高局势

朝鲜去年发布的一张照片称其进行了高超音速导弹的首次试验

韩国军方周五（1月14日）表示，朝鲜当天向东部发射不明飞行物。这是平壤在不到十天的时间内进行的第三次试射。

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法新社报道，韩国联合参谋本部14日下午表示，此次发射物是向朝鲜半岛东部发射的， 但没有提供进一步的细节。

日本海上保安厅也证实了此次发射，表示探测到 "朝鲜在当日14点55分发射了疑似一枚或多枚弹道导弹"。日本海岸警卫队一位发言人告诉法新社，他们仍在分析坠落的位置以及试射物体的数量。

这是朝鲜继本月5日和11日之后，进入新年以来的第三次试射导弹。据朝鲜自称前两次发射的是高超音速导弹，朝鲜媒体报道说，1月11日的高超音速导弹试射是在金正恩视察下进行的。

针对朝鲜接连两次非法试射，美国12日首度宣布对与发展朝鲜弹道计划有关的五人进行制裁。朝鲜中央通讯社（KCNA）今天稍早引述朝鲜外交部声明，反斥美国借由制裁故意升高局势。 声明说，朝鲜最近发展“新型武器”只是国防军力现代化的一部分，并不针对特定国家或危害邻国安全。平壤指称，该新型武器为高超音速导弹，能提升战略军事实力。朝鲜外交部发言人警告，如果"美国采取这种对抗性态度，朝鲜将以更强大和更确定的方式作出反应“。

另据韩联社报道指，朝鲜今天发射的飞行器飞行距离较短，很可能是弹道导弹。韩军正在对其射程和射高等参数进行分析。报道同时引述观点认为，不同于前两次，朝鲜此次选在下午进行试射活动，或意在展示飞行器炫耀武力。