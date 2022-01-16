德约科维奇沮丧离开墨尔本 航班先去迪拜

塞尔维亚人，世界网球第一星德约科维奇今天离开墨尔本，乘坐航班前往迪拜。澳大利亚法院今天驳回了这位未接种疫苗的网球明星在澳大利亚网球公开赛前夕对他的签证被取消的上诉。德约科维奇或是在澳大利亚海关执法驱逐出境之前就离开澳大利亚。德约科维奇的离开，被说是肥皂剧式的争议应该迅速烟消云散，德约科维奇沮丧，但他自己说希望各位更关注澳网大赛。

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据法新社刚刚发自墨尔本的消息说，德约科维奇，这位没有接种新冠病毒疫苗的世界顶级球员，在澳大利亚法院驳回他对被驱逐出该国的上诉后，于周日离开了澳大利亚。

澳大利亚联邦法院的三位法官驳回了这位34岁的塞尔维亚人的上诉，葬送了他在周一开始的澳大利亚公开赛上赢得创纪录的第21个大满贯冠军的希望。

德约科维奇今天声明说，"我非常失望，" 德约科维奇说，"我现在将花一些时间休息和恢复，" 德约科维奇还说，他的职业生涯可能会因挫折而严重受损。

他还说，"最近几周，这么多的注意力都集中在我身上，这让我很不舒服，我希望我们都能专注于我所热爱的比赛和赛事。"

法新社称，德约科维奇于当地晚上10点51分（格林尼治标准时间凌晨12点51分）离开墨尔本，乘坐飞机前往迪拜。

这次匆忙的离开是一出漫长的肥皂剧的尾声，这出肥皂剧始于1月4日，即他抵达澳大利亚的那一天，此后，整个世界都处于悬念之中。

德约科维奇被允许离开他在周六被关押的拘留中心，他在1月初抵达墨尔本后在那里度过了几个晚上。 他在墨尔本的律师办公室关注了四个小时的在线听证会。

澳大利亚政府周日对其法院的胜利表示欢迎。

在塞尔维亚，德约科维奇受到尊敬并被视为民族英雄。塞尔维亚总统亚历山大-武契奇在谈到澳大利亚官员时说：“他们已经羞辱了自己，德约科维奇可以昂首挺胸地回到他的国家。”

据负责男子职业巡回赛的ATP表示，澳大利亚法院的决定 "结束了一系列令人深感遗憾的事件"。ATP补充说，"法院对公共疫情问题的裁决必须得到尊重，" ATP指出，ATP "继续强烈建议所有球员接种疫苗"。但ATP说，德约科维奇“是我们这项运动最伟大的冠军之一，他缺席澳网是网球运动的损失。”

据法新社，德约科维奇在澳大利亚的惨败至少成就了一个幸运儿，意大利人萨尔瓦托雷-卡鲁索Salvatore Caruso （世界排名第150位），利用他的 "幸运的失败者 "lucky loser身份（卡鲁索在资格赛中被淘汰，但由于德约科维奇的弃赛而被征召补替），他将在澳大利亚公开赛抽签中取代德约科维奇，并将在明天周一晚上代替德约科维奇比赛。据卡鲁索幽默说：我的情况很特殊，是历史上最有名的 "幸运的失败者"。