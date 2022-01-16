新冠疫情下20万欧以上价的豪车市场欣欣向荣

在被新冠肺炎病毒疫情危机打击的汽车市场，在顶端却藏有另外一片天地，豪华汽车高高在上正大放异彩：劳斯莱斯、宾利和布加迪在2021年创下了记录。而且名车SUV，虽然看起来像越野车但性能比美轿车，在销售中处于领先地位。有评论说，"哪里都一样：危机之后，富人更富，穷人更穷。"

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，劳斯莱斯(BMW Group)在其2019年的历史记录上又有提高，销售了5586辆汽车。有钱人涌向新的 "幽灵 "双门跑车和库里南SUV，这些车在法国售价30万欧元起价。

宾利和兰博基尼（大众集团）本周也创造了销售记录，在全球范围内分别售出14659辆和8405辆汽车，其中Bentayga和Urus SUV占大幅比例，它们的售价均约为20万欧元。

在超豪华车方面，布加迪已经祝贺本行取得了 "公司历史上最好的一年"，卖出了150辆车，该超豪华车的起价约为300万欧元。

据意大利经销商联合会（Federauto）主席，哲学家阿道夫-德-斯蒂法尼-科森蒂诺（Adolfo De Stefani Cosentino）评论说："哪里都一样：危机之后，富人更富，穷人更穷。" 奢侈品和高端产品要比普通产品更能抵抗危机。

劳斯莱斯老板托斯滕-穆勒-奥特沃斯在2021年5月接受法新社采访时曾说，"有很多钱准备花出去。" 劳斯莱斯老板托斯滕-穆勒-奥特沃斯说，"令我印象深刻的是，有许多客户告诉我们，因有新冠肺炎病毒，他们已经意识到他们明天就有可能死去，现在正是享受生活的时候。"

疫情危机造成全球汽车业受到零部件，特别是电子芯片短缺的打击，这使得在订单满载的情况下无法生产汽车。据普华永道称，这场危机使2021年全球范围内的950万至1100万辆汽车无法生产。

在高档车方面，宝马公司今年创下了记录，销售了220万辆汽车，中国和美国销售最多。宝马的同胞但是竞争对手梅赛德斯-奔驰由于芯片短缺，其全球销量下降了5%，但其AMG运动型车和迈巴赫豪华品牌的销量却飙升。

普华永道法国和马格里布分公司合伙人兼汽车部门负责人何塞-巴格达说："只有最抢手的车辆才会被优选生产。" 高端制造商也准备以稍高的价格购买组件。

而且，豪华的享乐不仅仅是在四个轮子上体验：意大利摩托车杜卡迪（最体育型设计车从15,000欧元起）在2021年也提高了他们的销售记录，在全球范围内销售了近60,000台。

据该分析师指出，"有一个宏观经济因素：近年来，部分人口变得更加富有，有能力购买豪华和非常豪华的车。"在超豪华微观市场上，他认为，"这些汽车在最近几年也显示出它们没有失去价值，甚至还在增值。

SUV正受益于全球趋势，但它们也是这些品牌中最实惠的车辆。法拉利公司将在2月初公布其业绩，今年还要推出其首款SUV，即 "Purosangue"。

据普华永道的专家说，作为2020年汽车的另一个标志，电子自动化也渗透到奢侈品，这是一股新动向，但也是一个真正的挑战。这些品牌的意义之一是机动化，加注特殊的力量和声音技术。电动化后，将更难区分它们。

保时捷公司今年也创下了记录，销售了30多万辆汽车，特别是在中国和美国卖的很好。传奇型911跑车也被Taycan电动车所超越，销量在一年内就翻了一番。