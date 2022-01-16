日本漫画遭盗版 称年损万亿日元

近日从日本一般社团法人ABJ的调查获悉，关于在擅自发布漫画的盗版网站上“不花钱阅读”造成的损失金额，2021年估算至少约为1.0019万亿日元（约合人民币557亿元），激增至2020年的4.8倍，相当于同年正版漫画销售额（6126亿日元，出版科学研究所调查数据）的1.6倍。日本正在苦思如何应对。

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据共同社今天报道说，日本团体称去年盗版漫画导致损失超1万亿日元。由日本出版社等组成的日本一般社团ABJ介绍称，掌握了约900个盗版网站。日本一般社团调查月访问量较多的10个网站后发现，年访问量合计达37.5663亿次，是2020年的2.5倍。有在线阅读的，也有下载后看的，损失金额仅估算了前者。

对于被视为日本国内最大级别盗版网站的“漫画BANK”，集英社等4家出版社去年向美国法院要求公开经营者信息之后，发现网站已关闭。但ABJ认为现在是改了网站名后仍在活动。据称，大部分盗版网站的据点设在海外，难以锁定运营者，出版社等正在苦思如何应对。

据该报道称，担任ABJ宣传小组负责人的集英社编辑总务部长代理伊东敦说：“我认为，‘不花钱阅读’造成的损失金额（比估算的）更多。盗版网站迅速发展，情况正在恶化。”