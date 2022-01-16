看塞尔维亚网球同胞如何为德约科维奇“报仇”

在澳大利亚当局决定驱逐未接种新冠疫苗的巨星球员德约科维奇后，德约科维奇的同胞Miomir Kecmanovic周日说，澳大利亚公开赛的塞尔维亚球员正计划在球场上为世界第一的德约科维奇 "报仇"。塞尔维亚人选手之一凯奇曼诺维奇，原本星期一与德约科维奇对阵，但德约科维奇被拒绝入赛后，由意大利选手卡鲁索接替，并同凯奇曼诺维奇对阵。凯奇曼诺维奇扬言为德约科维奇报仇夸口希望为德约科维奇拿下澳网冠军。

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据塞尔维亚人网球运动员凯奇曼诺维奇"Miomir Kecmanovic（世界排名78）在他的Instagram账户上写道：“我们在墨尔本的塞尔维亚队现在溃不成军，感到很失望，我想我们现在必须做出额外的努力，以某种方式为我们的最大冠军报仇，德约科维奇被阻止在这里打球。”

此前，凯奇曼诺维奇按抽签排名，应当在澳网正式开赛第一天对阵德约科维奇。他曾经高兴地写道，明天周一在罗德-拉沃尔中心球场 "有幸面对这个星球上的头号选手"，他说 "非常高兴"。但现在凯奇曼诺维奇觉得在比赛开始之前就已经吞下了 "一颗苦果"。

据凯奇曼诺维奇透露，在与德约科维奇直接交谈时，凯奇曼诺维奇表达说，所有参与澳网比赛的塞尔维亚球员都支持他。

凯奇曼诺维奇对德约科维奇说，“我相信你会赢得更多大满贯，这不会阻止你取得历史性的成功。” 他最后说：“我们都与你们同在。”

据法新社说，澳大利亚联邦法院驳回了34岁的塞尔维亚人德约科维奇对其被驱逐的上诉，葬送了他在周一开始的澳大利亚公开赛上获得创纪录的第21个大满贯冠军的希望。到目前为止，德约科维奇拥有澳网9冠、温网6冠、美网3冠、法网2冠头衔。也成为第一个冠军奖金累计突破1亿5000万美元的运动员。

而原定于周一对阵德约科维奇的凯奇曼诺维奇，被安排与意大利的萨拉瓦托雷-卡鲁索（世界排名150号）进行比赛。

评论称，虽然明天此场比赛失去原先的吸引力，但“报仇”说也引发了另外的关注。